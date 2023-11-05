مسؤول إيطالي يتهم “تغير المناخ” في وفاة 15 شخصا

اتهم أوجينيو جياني رئيس مدينة توسكانا في وسط إيطاليا، تغير المناخ، في وقائع وفاة 15 شخصا بسبب العاصفة سياران وما سببته من أمطار وفيضانات ورياح قاسية.

ولقي اليوم الجمعة، ستة أشخاص على الأقل حتفهم في فيضانات شديدة في توسكانا، بالإضافة إلى مقتل 3 أشخاص في البرتغال، ليرتفع عدد القتلى في أوروبا إلى 15 شخصا جراء العاصفة سياران وتبعاتها.

ورفعت مدينة توسكانا حالة الطوارئ، ووصف جياني الأمر بأنه في غاية الخطورة، مضيفا: “مررنا بليلة طويلة ومقعدة لنظام الحماية المدنية بأكمله”.

وكانت هناك مخاوف في إيطاليا بأن تتسبب العاصفة في فيضان نهر أرنو بفلورنسا ويتسبب بخسائر فادحة في المدينة التاريخية، لكن جياني أكد أن الأمر مر بسلام.

وكتب أوجينيو في تغريدة مختصرة على موقع “إكس” المعروف سابقا باسم تويتر: “ما حدث الليلة الماضية في توساكانا له اسم: تغير المناخ”.

وفي مدينة براتو القريبة من فلورنسا، توفى شخصين كلاهما مسنين، حيث أكد ماتيو بيفوني عمدة المدينة أن حالات الوفاة كانت بسبب العاصفة التي جعلته يشعر برغبة عارمة في البكاء.

وأتم بيفوني:”غمرت المياه مستشفى سانتو ستيفانو بالمدينة بعد ليلة من الدمار، لكننا سنبدأ الآن مهمة إعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي”.