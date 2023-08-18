التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة وزير الخارجية الإيراني في مدينة جدة، في أول لقاء منذ استئناف العلاقات مارس الماضي، وفق ما أفادت وزارة الخارجية السعودية.
وقالت الخارجية السعودية في منشور على حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) إن ولي العهد ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، استعرضا العلاقات “والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها”.
كما ناقشا “تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها”. وأرفقت الوزارة منشورها بصور من اللقاء.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” إنها المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤول إيراني رفيع المستوى ولي العهد السعودي،وفقا لـ”فرانس24″.