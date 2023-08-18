التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة وزير الخارجية الإيراني في مدينة جدة، في أول لقاء منذ استئناف العلاقات مارس الماضي، وفق ما أفادت وزارة الخارجية السعودية.

وقالت الخارجية السعودية في منشور على حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) إن ولي العهد ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، استعرضا العلاقات “والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها”.

كما ناقشا “تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها”. وأرفقت الوزارة منشورها بصور من اللقاء.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” إنها المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤول إيراني رفيع المستوى ولي العهد السعودي،وفقا لـ”فرانس24″.

سمو #ولي_العهد يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويستعرضان العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.https://t.co/9XlvrjQ6Db… pic.twitter.com/StIFKCWmlC — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 18, 2023

سمو #ولي_العهد يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويستعرضان العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها. pic.twitter.com/o2wDJ1oAX6 — وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) August 18, 2023