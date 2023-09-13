الإمارات: إضافة التطعيمات منذ الولادة وحتى عمر 18 عاما في مزايا تطبيق الحصن الجديدة

أطلقت المنظومة الصحية في الدولة الإصدار الجديد من تطبيق “الحصن” بعد إضافة ميزات جديدة تشمل جميع التطعيمات الضرورية للأطفال منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر 18 عاماً لتعزيز الالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين في إطار أولويتها لتطوير النظام الصحي ووقاية المجتمع من الأمراض السارية بهدف دعم نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة تغطية الأطفال بالتطعيمات من خلال الإجراءات الاستباقية الوقائية بأفضل التقنيات الرقمية المتقدمة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتعد الميزات الجديدة في تطبيق “الحصن” المدعومة بالسحابة الوطنية ثمرة للتعاون المشترك مع منصة “رعايتي” الرقمية المخصصة للرعاية الصحية والتي تندرج ضمن الملف الوطني الصحي الموحد “NUMR” والذي يشكل جزءاً محورياً في المنظومة الصحية.

ويتيح التحديث الجديد مجموعة من الحلول الرقمية التي تتيح للأسر متابعة حالة التطعيم ومراجعة سجلاتها بسهولة ويسر من خلال واجهة مصممة بإحترافية وفق أعلى المعايير والممارسات التي تضمن سلاسة الاستخدام لجميع الأفراد بالإضافة إلى إمكانية وصول المستخدمين إلى معلومات دقيقة وموثوقة بفضل التعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية. وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع أن تحديث تطبيق “الحصن” الذي يعد أحد الحلول الرقمية الوطنية التي أطلقتها الإمارات وتحظى بثقة ومصداقية وموثوقية عالية بإضافة ميزة الوصول إلى تطعيمات الأطفال المشمولة بالبرنامج الوطني للتحصين يأتي ضمن استراتيجية التحول الذكي للخدمات الصحية والاستفادة من التقنيات والتطبيقات الذكية ضمن المساعي الحكومية لتنويع قنوات التواصل مع أفراد المجتمع لتحقيق أفضل تغطية صحية والحفاظ على معدلات عالية للتغطية بالتطعيمات نظراً لكونها تعتبر من أكثر التدخلات الصحية نجاحاً وفعالية للوقاية من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وحماية صحة الأطفال وضمان مناعة المجتمع.

وحصد تطبيق “الحصن” منذ إطلاقه لأول مرة في 2020 العديد من الجوائز الدولية والتي شملت جائزة “ستيفي” للأعمال الدولية وجائزة التميز العالمية عن فئة “أفضل تطبيق ذكي” وجائزة الأفضل في فئة “موارد الصحة الرقمية المتنقلة” ضمن برنامج جوائز الصحة الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية.