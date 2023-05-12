مزاد على مقتنيات لآخر إمبرطور صيني بينها ساعة بأكثر من 3 ملايين دولار

أعلن دار مزادات فيليبس أنه سيتم عرض ساعة يد كانت لآخر إمبراطور لأسرة تشينغ الصينية، ويدعى أيسين ‏جيورو بويي، للبيع في هونغ كونغ هذا ‏الشهر متوقعاً أن يتجاوز المبلغ أكثر من 3 ملايين دولار.

وترجع هذه القيمة المرتفعة للساعة بسبب ندرتها، وهي من طراز Patek Philippe ‎Reference 96 Quantieme Lune، التي صنع منها ثماني ساعات فقط.‏

ووفقًا لدار فيليبس، التي تنظم المزاد، فإن تقديرسعر الساعة يعكس ‏مدى القيمة التاريخية التي تصل إلى 86 عاماً.‏

وتتميز الساعة البلاتينية بقطر 1.2 بوصة وميناء رقمي وعقارب من الذهب الوردي ‏والتقويم القمري وأرقام عربية، ويعود تاريخ بعض مكوناتها الداخلية إلى عام ‏‏1929 .‏

من غير المعروف كيف استحوذ بويي على الساعة، على الرغم من أن السجلات ‏تُظهر أنها بيعت في البداية عبر متجر فاخر في باريس.

وأضافت دار فيليبس أن ‏الوثائق التاريخية تثبت أن الإمبراطور السابق أخذها معه إلى معسكر اعتقال ‏سوفييتي في خاباروفسك.

وأهدى الإمبرطور الساعة لاحقًا إلى جورجي بيرمياكوف، وهو متحدث بلغة ‏الماندرين بطلاقة عمل كمعلم له ومترجمًا روسيًا خلال فترة احتجازه.‏

وكان بويي، الذي شكّلت حياته أساس الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار في عام 1987، “الإمبراطور الأخير”، قد اعتلى العرش عندما كان مجرّد طفل صغير في عام 1908.

وأُجبر بويي على التّنازل عن العرش بعد أقل من 4 أعوام، عندما أطاحت ثورة جمهوريّة بسلالة تشينغ.

وفي عام 1924، فرّ بويي من بكين لتشكيل تحالف مع اليابان، والتي عيّنته لاحقًا كإمبراطور لدولة “مانشوكو”، في منطقة منشوريا، شمال شرق الصين.

وألقت القوات السوفيتيّة القبض على بويي بعد هزيمة اليابان في الحرب العالميّة الثانية، واحتجزته كأسير حرب.

وبحسب ما أشارت إليه دار “فيليبس”، مَنَح الإمبراطور السّابق الساعة لبيرمياكوف في عام 1950 قبل عودته إلى الصين لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ووفقًا لبيان صحفي، أمضت دار “فيليبس” للمزادات 3 أعوام في البحث عن تاريخ السّاعة، وتأكيد مصدرها.

وفي بيان، وصف رئيس قسم الساعات في دار المزادات بآسيا، توماس بيرازي، العمليّة بكونها “مشروعًا بحثيًا غير مسبوق شمل فريقًا عالميًا من المتخصّصين في الساعات، والمؤرّخين، والصّحفيين، والعلماء”.

وبعد حوالي عِقد من عودته إلى الصين، تم العفو عن بويي، وعاش كمدني في بكين حتّى وفاته في عام 1967.

وفي الوقت ذاته، احتفظ بيرمياكوف بالسّاعة حتّى وفاته في عام 2005.

وانتقلت السّاعة إلى ورثته قبل إرسالها إلى دار “فيليبس”، بواسطة مالكها الحالي في عام 2019.

وعُرِضت الساعة بالفعل في نيويورك، وسنغافورة، ولندن، وتايبيه، وهي في طريقها إلى جنيف قبل العودة إلى هونغ كونغ، حيث ستُطرح للبيع في مقر دار “فيليبس” الجديد في آسيا في 23 مايو/أيار.

هذا، وسوف يتم طرح الساعة مع العديد من ممتلكات الإمبرطور السابقة الأخرى من بينها ‏‏15 لوحة مائية منسوبة إلى صهره غوبولو رونكي، ومروحة ورقية حمراء ‏أُعطيت أيضًا إلى بيرمياكوف، والتي تضم قصيدة نقشها بوي نفسه.‏