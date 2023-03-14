مزاد سعودي: 3 لوحات سيارات جديدة بـ 4.5 مليون

بلغ مزاد اللوحات الإلكتروني للسيارات عبر منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية السعودية لأعلى ثلاث لوحات ماسية نحو 4.5 مليون ريال (1.2 مليون دولار) مع وصول المزاد لساعاته الأخيرة.

وسجلت لوحة (ط 1 – T 1) أعلى مزايدة حتى الآن بعد وصولها إلى 2.66 مليون ريال، تلتها لوحة (ع 4 – E 4) بوصولها إلى 1.27 مليون ريال، ثم (م م 2 2 – Z Z 2 2) بوصولها إلى 543 ألف ريال، ومن المقرر أن ينتهي المزاد عند الساعة الثامنة من مساءً اليوم الثلاثاء، بتوقيت السعودية.

وكانت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام أطلقت، يوم الثلاثاء الماضي 7 مارس/آذار 2023، مزاداً يتضمن طرح لوحات برموز جديدة، وذلك عبر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة وزارة الداخلية (أبشر).

وبدأت الإدارة العامة للمرور لأول مرة بطرح لوحات المركبات برموز تتكون من حرف أو حرفين، إضافةً إلى الأرقام؛ لتكون إضافة استثنائية لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.