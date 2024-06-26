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مزاد في كاليفورنيا يعرض مجموعة من ملابس وإكسسوارات الأميرة ديانا

يتيح المزاد العلني في كاليفورنيا لمحبي الأميرة ديانا فرصة اقتناء قطع من ملابسها وإكسسواراتها، مما يعكس تأثيرها الدائم كأيقونة للموضة واستمرار الاهتمام بإرثها الشخصي.

فريق التحرير by فريق التحرير
مزاد في كاليفورنيا يعرض مجموعة من ملابس وإكسسوارات الأميرة ديانا

يُقام في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا يوم الخميس المقبل، مزاد علني لعرض مجموعة واسعة من ملابس وإكسسوارات الأميرة ديانا، مما يتيح لمحبيها فرصة استرجاع ذكريات عزيزة مرتبطة بها بعد 27 عامًا على وفاتها المفجعة.

ستعرض دار جوليانز فستانين مميزين، أحدهما من التول الأزرق الداكن صممه موراي أربيد وارتدته الأميرة في عام 1986، والآخر من الدانتيل بتوقيع فيكتور إدلشتاين وارتدته في مناسبتين. وتتراوح التقديرات الأولية لقيمة كل فستان بين 200 ألف و400 ألف دولار.

وتشمل المجموعة المعروضة أيضًا حوالي خمسين قطعة أخرى تخص الأميرة ديانا، بما في ذلك الأحذية والحقائب والقبعات، بالإضافة إلى بعض الرسائل المكتوبة بخط يدها وعناصر تخص أفرادًا آخرين في العائلة الملكية البريطانية.

وأكدت غابرييلا شوارتز من دار جوليانز للمزادات على أهمية هذه القطع، قائلة: “لدينا بعض القطع الاستثنائية.. قطع أيقونية ارتدتها ديانا بفخر كبير وترمز حقاً إلى أسلوبها”.

ولا تزال الأميرة ديانا، التي توفيت في حادث سيارة مأساوي في باريس عام 1997، تعتبر رمزًا للموضة والأناقة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت شوارتز إلى أن ديانا كانت تتمتع بحس فطري للموضة وكانت تفكر مليًا في اختيار ملابسها ومصمميها، مما جعلها “أميرة الشعب وحلم مصممي الأزياء في آن معًا”.

تجدر الإشارة إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم بيع فستان آخر للأميرة ديانا بمبلغ قياسي بلغ 1.14 مليون دولار في مزاد مماثل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...