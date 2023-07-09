مويضي المطيري by مويضي المطيري

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مزاد أبشر السعودي يبيع 14 لوحة بـ142 ألف ريال

لشراء اللوحات المميزة لابد من المشاركة بالمزاد إلكترونياً عبر المنصة

مويضي المطيري by مويضي المطيري

حققت 14 لوحة مطروحة بمزاد “أبشر” الإلكتروني للوحات المميزة، اليوم (الأحد)، مزايدات بأكثر من 140 ألف ريال حتى الآن.

وحصلت اللوحة (د ى ى 8888) على أعلى مزايدة بـ11 ألف ريال، فيما حصلت 13 لوحة أخرى على مزايدات بأكثر من 10 آلاف ريال، منها اللوحات (أ و ك 22)، و(د ن د 7777)، و(س و م 77)، و (ب ط ر 5555)، واللوحة (ر ص ح 4444).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مبينة أن المشاركة في المزاد تتم من خلال الدخول على المنصة واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

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