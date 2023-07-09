مزاد أبشر السعودي يبيع 14 لوحة بـ142 ألف ريال

حققت 14 لوحة مطروحة بمزاد “أبشر” الإلكتروني للوحات المميزة، اليوم (الأحد)، مزايدات بأكثر من 140 ألف ريال حتى الآن.

وحصلت اللوحة (د ى ى 8888) على أعلى مزايدة بـ11 ألف ريال، فيما حصلت 13 لوحة أخرى على مزايدات بأكثر من 10 آلاف ريال، منها اللوحات (أ و ك 22)، و(د ن د 7777)، و(س و م 77)، و (ب ط ر 5555)، واللوحة (ر ص ح 4444).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مبينة أن المشاركة في المزاد تتم من خلال الدخول على المنصة واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.