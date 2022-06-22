مزادات لبيع 11 عقارات مميزة بالعاصمة السعودية

أعلنت شركة الدال عن استعداداتها لإقامة مزادات لبيع 11 عقاراً مميزاً بالرياض غرة شهر ذي الحجة حضورياً وإلكترونياً. وذكرت الشركة في بيان إن هذه العقارات تزيد مساحتها الإجمالية على 30 ألف متر وهي جاهزة للاستثمار.

وأطلقت شركة الدال للخدمات العقارية ثاني مزاد حضوري إلكتروني لبيع 11 منتجاً من العقارات السكنية والتجارية المميزة بالرياض تبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 30 ألف متر مربع.

سيقام المزاد في تمام الساعة الرابعة والنصف يوم الخميس غرة شهر ذي الحجة 1443هـ، الموافق 30 يونيو 2202م، في قاعة برج رافال بمدينة الرياض، في ثاني مزاد عقاري عقب تدشين وإطلاق الشركة كأكبر منصة رقمية للمزادات بالمملكة.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدال للخدمات العقارية الأستاذ: عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن الشركة ستنظم غرة شهر ذي الحجة ثاني مزاد حضوري وإلكتروني عبر منصتها للشركة بعد النجاح الذي تحقق في إطلاقها وتنفيذ أول مزاداتها إلكترونياً باستخدام التقنية، مشيراً إلى أن المنتجات التي سوف تباع تتنوع ما بين سكنية وتجارية وبلوكات منها ست قطع أراضي في حي النرجس شمال الرياض تتجاوز مساحتها الـ 6 الآف متر مربع، واستراحة ضرماء ذات الأربعة الآف متر، وشقة سكنية بحي المربع وفيلا سكنية بحي عليشة وعدد 2 بلك تجاري سكني في حي اليرموك شرق شمال العاصمة. ونوه “الرشيد“ إلى أن ما يميز العقارات تنوع مساحتها واستخداماتها ووقوعها في شمال وشرق الرياض التي تمثل نقطة جذب للمستثمرين والراغبين في السكن، إلى جانب جاهزيتها وخلوها من أي معوقات في النقل وبدء الاستثمار في عاصمة المملكة محط الأنظار وصنع القرار السياسي لمحركة الاقتصاد العالمي.

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?| إعلان للبيع بالمزاد الإلكتروني

الحضوري على منصة الدال للمزادات

الإلكترونية.



?| مزاد (102)

لأحد عشر عقاراً بمدينة #الرياض



?️ | بداية المزاد الإلكتروني والحضوري

الخميس 1 ذوالحجة 1443هـ

30 يونيو 2022 م

⏱️ | 4,30 م



?وكيل البيع:

إتقان العقارية pic.twitter.com/kpzEGhJkVY — الدال للخدمات العقارية (@AlDal_sa) June 19, 2022

وبين “الرشيد“ أن شروط الدخول بالمزاد هي التسجيل في منصة الدال للمزادات الإلكترونية، والموافقة على الشروط والأحكام، سداد مبلغ المشاركة في المزاد 50 ألف ريال لكل منتج بتقديم شيك مصدق باسم شركة الدال العقارية أو بالتحويل على حساب الشركة في مصرف الإنماء وتوثيق صورة الحوالة وإرسالها.