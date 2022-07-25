مزادات على 14 أصلاً عقارياً صناعياً شرق الرياض

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن مزاد أساس الاستثمار العلني لبيع عقارات مميزة ونوعية في مدينة الرياض، يوم الاثنين الموافق لـ 1 آب/أغسطس 2022.

وتعرض المزادات 14 أصلاً عقارياً صناعياً في شرق مدينة الرياض بمساحات إجمالية كبرى، تقدّر بأكثر من 80 ألف متر مربع، وتتمثل العقارات في 3 أراضٍ صناعية بحي السلي مرخصة لإقامة ورش صناعية، و 11 أرضاً مرخصة لإقامة مستودعات، ولمعرفة تفاصيل المزاد وشروط المشاركة يمكن الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز من خلال الرابط: infath.sa/auctions

ويعد “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة فنياً بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.

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