ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مزاح مصري يتسبب بترحيله من الكويت

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أحيل مهندس مصري من مطار الكويت الدولي الى مخفر شرطة الجليب أول أمس بتهمة البلاغ الكاذب بسبب مزاحه مع رجال الأمن.

وجرى رفع كتاب الى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يوصي بابعادة عن البلاد ادارياً، وذلك علي خلفية قيامه بابلاغ رجال أمن المطار أثناء مروره علي نقطة التفتيش قبل مغادرته البلاد عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية وذلك على سبيل المزاح.

وقال مصدر أمني : إن أمن المطار خط أحمر ولا يجوز العبث به، لافتا الى ان المهندس المصري وعقب قيامه بالابلاغ عن وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة بعد تفتيش حقائبه بكل دقه، ولم يتم العثور بداخلها علي شي.

واضاف المصدر ان المهندس المصري اعترف خلال التحقيق معه في مخفر شرطة الجليب انه كان يمزح مع رجال الامن، مشيرا الى ان رجال الامن رفعوا كتابا يوصي بابعاده عن البلاد اداريا، تمهيدا لترحيله الى موطنه عقب توقيع الكتاب.

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