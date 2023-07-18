مويضي المطيري by مويضي المطيري

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فيديو : مرور طائرة سعودية فوق الجسور المخصصة للطائرات وسط الرياض

مويضي المطيري by مويضي المطيري

وثق مقطع فيديو طائرة تعود للخطوط الجوية السعودية وهي تسير بشكل مذهل أثناء عبورها فوق جسر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مما أثار أعجاب و دهشة المارة.


و يعد الجسر معلماً مهماً في المطار، حيث يربط بين المدرج الأساسي و المدرج الثانوي، ويوفر ربطاً بين مدرج الصالة الملكية ومدرج صالات السفر الداخلية والدولية، ويتألف المطار من خمسة صالات و 40 جسرا جويا.


يُذكر أن افتتاح المطار تم أواخر عام 1983، ويغطي مساحة تبلغ 375 كيلومترا مربعا.

و يعد المطار واحدا من أكثر المطارات ازدحاما في المملكة، حيث يخدم ملايين المسافرين كل عام.

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