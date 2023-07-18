وثق مقطع فيديو طائرة تعود للخطوط الجوية السعودية وهي تسير بشكل مذهل أثناء عبورها فوق جسر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مما أثار أعجاب و دهشة المارة.



و يعد الجسر معلماً مهماً في المطار، حيث يربط بين المدرج الأساسي و المدرج الثانوي، ويوفر ربطاً بين مدرج الصالة الملكية ومدرج صالات السفر الداخلية والدولية، ويتألف المطار من خمسة صالات و 40 جسرا جويا.



يُذكر أن افتتاح المطار تم أواخر عام 1983، ويغطي مساحة تبلغ 375 كيلومترا مربعا.

و يعد المطار واحدا من أكثر المطارات ازدحاما في المملكة، حيث يخدم ملايين المسافرين كل عام.