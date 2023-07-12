كشف الرئيس التنفيذي لمركز “بوابات الصحة” لتأهيل مدمني المخدرات نواف الحميدان، عن افتتاح فرع للمركز خلال فترة قريبة، يختص بتأهيل النساء، وذلك لوقوف أمام حالات الإدمان لدى النساء، المرتبطة بانتشار مادة الشبو.

وأكد في تصريحات لـ”أخبار 24″، أن المركز يقدم كافة الخدمات للذكور، فيما سيكون هناك فرع آخر سيتم الإعلان عنه قريباً، مشيراً إلى أن حالات الإدمان على مادة الشبو، لا تعرف عُمراً معيناً، وقصص الإدمان عليها متعددة، ما يمكن أن تشكل تهديداً لصحة الصغار والكبار.

وقال الحميدان في حديثه “لا نصف المدمنين بأنهم مرضى، بل نسميهم مستفيدين، إذ يتم ادخالهم المركز بسرية تامة لتلقي العلاج، بكافة أنواع الأدوية المبنية على البراهين من فرق سعودية مختصة، فالمركز ليس مصدر إزعاج لهم، بل يرحب بهم ويساعدهم، من خلال احتواءه على كثير من البرامج الترفيهية والتعليمية والطبية”.

وأوضح أن دقة التفاصيل في الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمركز تساعدهم على الشعور بأنهم في منزلهم الثاني، دون الإحساس بأنهم مرضى، أو بمركز من الأساس، مستدلاً بدفعة سبق لها وأن خرجت متعافية من السموم، بعد بلوغها نسبة 0٪، وذلك بحمد الله ثم جهود الطاقم الطبي بالمركز.

ويكشف الحميدان اختلاف أنواع المخدرات المستخدمة لدى المدمنين، لكن أضرارها عديدة، بينما يكمن الرابط المشترك بين المدمنين، أنهم بحاجة لمن يقنعهم باتخاذ قرار الإقلاع عنها، وذلك للحفاظ على صحتهم، وهذا ما تقدمه مثل تلك المراكز، التي تساعد وتساهم على تقديم العلاج الطبي والنفسي للمدمن بسرية وخصوصية تامة.

وللمركز دور ملحوظ بتقديم كافة الخدمات للمدمن، ليشعر المستفيد بأنه في بيئة تبعده عن التفكير بالأمور السلبية، فيما يتضمن: نادياً رياضياً، ومسبحاً، ملاعب سكواتش، وبادل، ومطعماً تعمل عليه أسر منتجة سعودية، وغرف سينما، ومكتبة؛ وغير ذلك من الخدمات الإضافية الأخرى.