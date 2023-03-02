مركز كريبتو يعمل على جذب الشركات العاملة في مجال تقنيات التشفير إلى دبي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إبرام شراكة مع (DWF Labs) بهدف توفير منصة نموّ جديدة بقيمة 5 ملايين دولار للشركات العاملة في مجالات تقنيات الويب web3 والبلوك تشين، انطلاقاً من مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

وبموجب هذه الشراكة الجديدة، ستقوم شركة DWF Labs بتطوير منصة DWF Ventures Studio، والتي ستدعم بدورها الشركات الناشطة في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب web3 والبلوك تشين، انطلاقاً من الإمارة ومركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة باعتبارهما نقطة انطلاقة رئيسية للتوسع محلياً وإقليمياً ودولياً. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة ضمن فعاليات الندوة التعريفية Sunset Meet and Greet التي نظّمتها DWF Labs في دبي يوم 24 فبراير 2023.

واستكمالًا للخدمات المتميزة والعديدة التي يقدمها مركز كريبتو، توفر منصّة DWF Venture Studio مجموعةً من المزايا للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والتي تتخذ من مركز دبي للسلع المتعددة مقراً لها، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والوصول إلى استثمارات رؤوس الأموال الدولية وغير ذلك من خدمات دخول الأسواق المالية في البورصات من الفئتين الأولى والثانية، فضلاً عن تقديم مجموعة من ورش العمل والاستثمارات الرأسمالية المباشرة.

وتهدف شركة DWF الاستثمار في 50 شركة ناشئة متخصصة في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب web3، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في أفضل الشركات أداءً مع تخصيص استثمارات بقيمة 500 ألف دولار للشركة الأكثر تميزاً من بين تلك الشركات.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “تتمتع دبي بمكانة مرموقة عالمياً باعتبارها مركزاً رائداً على خارطة تقنيات الجيل الثالث من شبكات الويب web3، وقد اضطلع مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بدور محوري في إنجاح جهود الإمارة المبذولة في مجال تقنيات التشفير، وهو يضم اليوم أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات web3 والبلوك تشين على مستوى المنطقة. وتؤكد شراكتنا مع واحدة من أبرز العلامات التجارية العاملة في القطاع مستوى النضج والتطوّر الذي وصل إليه مجتمع أعمال تقنيات التشفير الذي عكفنا على تطويره وازدهاره خلال الفترة الماضية، كما تُبرز آفاق الفرص التجارية المتميزة في إمارة دبي”.

وتجدر الإشارة أن DWF Labs تنضوي تحت مظلّة منصة Digital Wave Finance (DWF)، التي تعتبر واحدة من كبرى جهات تداول العملات المشفّرة في العالم. كما أن DWF تحتل مكانة متميزة بين أكبر خمس جهات للتداول من حيث حجم التداول، حيث تشارك في أكبر 40 بورصة وتتداول ما يزيد على 2000 نوع مختلف من الأصول الرقمية.

ومن جانبه، قال أندري غراتشيف، شريك إداري لدى DWF Labs: “يتمثل هدفنا الأساسي في الاستثمار ودعم المبتكرين من روّاد الأعمال في مجال تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب web3. ولهذا جاءت الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة ومركز كريبتو كخطوة في الاتجاه الصحيح بينما نسعى لتعزيز حضورنا في دبي والعالم. ويوفر مركز دبي للسلع المتعددة منظومة فريدة ومتكاملة توفر كادراً قوياً من المتخصصين في تقنيات التشفير، حيث نتطلع إلى الانضمام والمشاركة في تلك المنظومة ورفد مسيرة نموّها ونجاحها”.

ويوفر مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منظومة متكاملة لشركات تطوير خدمات وتقنيات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب web3، وغيرها من خدمات القيمة المضافة المرتبطة بها، بما يقدم للشركات وروّاد الأعمال في مجال تقنيات التشفير كل ما يحتاجونه لتوسيع نطاق عملياتهم. ويضم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 550 شركة، مما يجعله أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات web3 والبلوك تشين على مستوى المنطقة.