مركز دبي المالي العالمي يطلق مبيعات أول مشروع سكني له

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن انطلاق المبيعات في مشروعه السكني الفريد “DIFC Living” اعتباراً من 20 سبتمبر 2023.

ويعتبر “DIFC Living” أول مشروع سكني لمركز دبي المالي العالمي يتم طرحه للبيع، وسيضم أكثر من 170 مسكناً راقياً يتبنى مفهوماً جديداً للعيش ويرسم ملامح أسسه المستقبلية. ومن المقرر الانتهاء من العمل على هذا المشروع المتكامل ومتعدد الاستخدامات مع مرافق سكنية وتجارية مستقلة ومترابطة في الوقت ذاته، بحلول الربع الثالث من عام 2026. وقد تم تعيين شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك” كشريك التسويق والمبيعات الحصري الذي سيكون مسؤولاً عن مبيعات الوحدات السكنية.

كما يعتمد المشروع والذي يبلغ ارتفاعه 186 متراً نظام تصميمات الطاقة والبيئة LEED، ويتكون من 41 طابقاً، منها 24 طابقاً مخصصاً للوحدات السكنية. ويتيح البرج السكني مزيجاً واسعاً من أنواع الوحدات السكنية التي تتراوح من شقق سكنية بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقق ذات علّية من غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم. كما يضم المشروع 9 طوابق من المساحات التجارية، وتم تخصيص طابقين منها للمساحات المكتبية المشتركة التي تأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة من خطة توسعة “إنوفيشن هب” التابع لمركز دبي المالي، مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة.

مطاعم ومقاهي

يتميز مشروع “DIFC Living” باحتضانه مطعم “ذا كراون” الراقي، الذي سيشكل إضافة مميزة إلى مشهد المأكولات في دبي. وسيسهم المشروع أيضاً في إثراء المشهد العمراني لمركز دبي المالي العالمي، كما سيضم طابق المنصة من المشروع عدداً من المطاعم والمقاهي التي ستوفر للسكان المزيد من الخيارات في مجال المطاعم في مدينة تشهد ازدهاراً في وجهات تناول الطعام. ويمكن للمقيمين أيضاً الاستفادة من خدمات الكونسيرج، وغرف الاجتماعات والصالات الخاصة، ومسبح بأفق لامتناهي “إنفينيتي” مع إمكانية التحكم بدرجة حرارته، ومركز لياقة بدنية، وصالة سينما خاصة، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، وغيرها الكثير.

وسيتم ربط “DIFC Living”مع مشروع “جيت أفينيو”، مما يوفر للمقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بحزمة من الفعاليات والأنشطة العائلية التي يحتضنها “جيت أفينيو” على مدار العام.

ووفقاً لتقرير الثروات الأخير الصادر عن شركة “نايت فرانك”، سجلت أسعار المنازل الفاخرة في دبي ارتفاعاً هو الأسرع على مستوى العالم خلال العام الماضي، مدعومةً بتزايد تدفق الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية إلى الإمارة بفضل التسهيلات العديدة المقدمة للحصول على تأشيرات. كما تصدرت دبي “المؤشر الدولي للمساكن الفاخرة” الخاص بشركة “نايت فرانك” للعام الثاني على التوالي، حيث سجلت أعلى نسبة زيادة سنوية في القيمة الرأسمالية للمساكن الفاخرة في عام 2022 بنسبة 44.2%.