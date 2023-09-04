ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مركز دبي المالي العالمي يطلق مشروعاً جديداً

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
المركز المالي

أطلق مركز دبي المالي العالمي، مشروع سكني جديد “DIFC Living”. ويوفر المشروع فرصة استثنائية للعيش في واحدة من أكثر المناطق حيوية في المدينة.

ويتمتع المشروع بموقع متفرد وأفق آسر لأهم معالم المدينة، ويستعد مركز دبي المالي العالمي لصياغة مفهوم جديد للتميز من خلال “DIFC  Living”، مشروعه السكني الفريد.

مركز دبي المالي العالمي

مميزات مشروع مركز دبي المالي العالمي

ويفتح هذا المشروع بوابة جديدة أمام عشاق التميز لعيش حياة راقية مع مجموعة استثنائية من الوحدات السكنية التي تتناغم مع المجتمع المزدهر للمركز وتجسد رؤيته في بناء مستقبل مستدام. أسلوب حياة نابض يتيح مشروع “DIFC Living” لقاطنيه وصولاً سهلاً إلى “جيت أفينيو” التي تضم مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة، وعلامات الموضة الشهيرة، والمطاعم المميزة؛ وكذلك قرية البوابة بما تضمه من مطاعم راقية ومعارض فنية شهيرة في الهواء الطلق؛ فضلاً عن حي البوابة وباقته المتنوعة من المقاهي، والمطاعم، والمتاجر، وصالونات التجميل وغيرها من المرافق الأخرى.

المركز المالي
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