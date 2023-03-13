مركز دبي التجاري العالمي يستقبل 1,9 مليون زائر و 12 ألف شركة في 2022

أعلن مركز دبي التجاري العالمي أنه استضاف 1.98 مليون مشارك وزائر خلال عام 2022، مسجلاً نمواً كبيراً في أعداد الزوّار بلغ 29%، فيما استقطبت الفعّاليات التابعة للمركز مجتمعة 12 ألف شركة عارضة، بزيادة كبيرة بلغت 35%.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بالزخم في عدد فعّاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والفعّاليات التجارية والاستهلاكية، والتي بلغ عددها 244 فعّالية، من بينها 97 معرضاً ومؤتمراً استقطبت 1.18 مليون مشارك منهم 38% من خارج دولة الإمارات، مما يعكس المكانة البارزة لإمارة دبي كوجهة مفضلة للأعمال والسياحة.

وفي معرض تعليقه على النتائج السنوية، قال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: “تمثل النتائج التي حققناها في عام 2022 شهادة واضحة على جهود الإمارة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة. وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، فقد قمنا بتعزيز العمل المشترك والتعاون الاستراتيجي مع كافة الأطراف المعنية في جميع قطاعات الاقتصاد. وقد كان العام الماضي حافلاً بالنسبة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض حيث حقق نمواً غير مسبوق وشهد تعزيز الاستفادة من الفرص، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لقطاع الأعمال، لاسيما مع انتعاش قطاع الفعّاليات في الإمارة، والذي بات منصةً عالميةً معترف بها لتبادل المعرفة والتواصل الفعّال والابتكار. وسنواصل هذا الزخم عبر تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)”.

وتعكس العودة القوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال عام 2022 تنوّع ومتانة محفظة أعمال مركز دبي التجاري العالمي، وقدرته على استقطاب أكثر من 37 ألف شركة عارضة (في زيادة بلغت 50% مقارنة مع 2021)، كان 72% منها شركات عالمية.

نمو قوي للفعّاليات والمعارض

استقطبت المعارض التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، والتي تشمل فعّاليات بارزة بما فيها “جيتكس جلوبال” و”جلفود”، 337 ألف زائر وذلك في زيادة سنوية بلغت 20%، فيما استقطبت الفعّاليات التابعة للمركز مجتمعة 12 ألف شركة عارضة، بزيادة كبيرة بلغت 35%.

وانطلاقاً من سجله الحافل في تنظيم الفعّاليات البارزة في مختلف القطاعات، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل كوجهة عالمية رفيعة المستوى للفعّاليات التجارية الدولية الكبرى، أطلق مركز دبي التجاري العالمي شركة “كون العالمية”، والمتخصصة بتنظيم الفعّاليات الدولية والتي سيكون نها النسخة الافتتاحية من معرض “سعودي فود” و”جيتكس أفريقيا” في عام 2023.

“جيتكس جلوبال”

واصل معرض “جيتكس جلوبال” وضع دبي والإمارات العربية المتحدة في طليعة رواد التقنيات المستقبلية، حيث حقق أكبر معرض تكنولوجيا في العالم نتائج قياسية في عام 2022 تمثلّت في استقطاب أكثر من 170 ألف زائر، 40% منهم من الزوّار الدوليين. وحقق المعرض ما قيمته 2.6 مليار درهم كناتج اقتصادي إجمالي، وشكّلت القيمة الاقتصادية المحتجزة في اقتصاد دبي 57%، وفقاً لتقرير تقييم الأثر الاقتصادي لمعرض جيتكس جلوبال والذي صدر في ديسمبر الماضي.

معرض “جلفود”

تأكيداً على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي كبوابة دولية لتجارة الأغذية والمشروبات، شهدت النسخة السابعة والعشرون من معرض “جلفود” زيادة بنسبة 50٪ في المشاركة، وعاد هذا المعرض ليكون حلقة الوصل بين منتجي الأغذية والمشروبات والمشترين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما شهد قيام العديد من الدول بتوسيع أجنحتها الوطنية، بما في ذلك تركيا وإيطاليا وإستونيا.

القطاعات الأفضل أداءً في 2022

كانت قطاعات الرعاية الصحية والطب والعلوم القطاعات الأفضل أداءً العام الماضي، حيث شهدت تنظيم 17 فعّالية (مقارنةً بـ 12 فعّالية في عام 2021)، كما استقطبت 202 ألف مشارك، وكان النمو مدفوعاً بشكل أساسي بفعّاليتين من أبرز فعّاليات الرعاية الصحية في المنطقة، وهما معرض ومؤتمر الصحة العربي، ومؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي– إيدك (AEEDC).

وشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات، ارتفاع عدد فعّالياته من 6 في عام 2021 إلى 10 في عام 2022، مستقطباً 184 ألف مشارك، ومسجلاً نمواً بنسبة 22% في عدد المشاركين على أساس سنوي. وتصدّر هذا القطاع معرض “جيتكس جلوبال” وفعالياته المصاحبة.

وشهد قطاع تجارة الأغذية والمشروبات، وفي طليعته معرض “جلفود”، استضافة ما مجموعه 8 فعّاليات واستقطب 160 ألف مشارك، بزيادة قدرها 18% عن عام 2021.

واستضاف قطاع السيارات والنقل 69 ألف مشارك، مدفوعاً بنجاح “أوتوميكانيكا”، في حين كان معرض الخمسة الكبار هو المعرض الأفضل أداءً في قطاع البناء والتشييد وإدارة المرافق، حيث استقبل أكثر من 66 ألف زائر.

الفعّاليات والمعارض البارزة الأخرى في 2022

ومن بين المعارض الأخرى التي سجلت حضوراً قوياً في عام 2022، معرض ومؤتمر “ميدلاب الشرق الأوسط”، ومؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)، ومؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما)، ومعرض الشرق الأوسط للطاقة، ومعرض سوق السفر العربي، ومعرض “إندكس”، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتكس)، ومعرض دبي لكمال الأجسام ومعرض دبي للحياة النشطة، ومعرض “بيوتي وورلد ميدل إيست”، ومعرض جلفود للتصنيع.

790 ألف مشارك في الفعّاليات الرياضية والترفيهية

استضاف مركز دبي التجاري العالمي 47 فعّالية من الفعّاليات الرياضية والترفيهية المباشرة، واستقطبت هذه الفعّاليات أكثر من 790 ألف زائر، مدفوعةً بـ “عالم دبي للرياضة”، والذي استقطب 308 ألف زائر، بزيادة بلغت 53% مقارنة بالعام 2021، فيما استقطب تحدي دبي للجري (Dubai Run) 193 ألف مشارك في 2022.

“دي اكس بي لايف”

حققت شركة دي اكس بي لايف (DXB Live) ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، نمواً كبيراً في حجم أعمالها، وذلك بالتزامن مع توسّعها في أسواق إقليمية ودولية جديدة. بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين وألمانيا.

وقدّمت الشركة خدماتها لأكثر من 400 فعّالية وكانت المقاول الرئيسي لأكثر من 50 معرضاً، بما فيها عدد من المعارض الضخمة مثل “جيتكس جلوبال”، و”معرض الشرق الأوسط للإضاءة”، ومعرض “بيوتي وورلد ميدل ايست”، و”جلفود”.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت “دي اكس بي لايف” بالشراكة مع جمعية القهوة المختصة بتنظيم النسخة الثانية من معرض عالم القهوة، والذي حقق نجاحاً منقطع النظير، وشهد مشاركة ألف شركة عارضة من 44 دولة حول العالم.

نمو قوي للمنطقة الحرة

تمكّنت المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي من مضاعفة حجم أعمالها، عبر إصدار 926 رخصة جديدة، بينما سجّل “ون سنترال” (One Central) المشروع التجاري الرائد نسبة إشغال بلغت 75%، وهو أعلى معدل منذ افتتاحه. كما شهد “ون سنترال” أيضاً الافتتاح الناجح لفندق 25 أورز (25 Hours) من فئة الخمس نجوم، مع مطاعم جديدة ذات مفاهيم فريدة من نوعها تتكامل مع المزيج الحيوي من المأكولات والمشروبات في ون سنترال.

واختتم المري قائلاً: “لقد تمحوّر تركيزنا في عام 2022 على وضع معايير مرنة وفعالة، سواء على صعيد قطاع الفعّاليات العالمي أو على صعيد مركز دبي التجاري العالمي، ولطالما كانت نتائج نهاية العام محورية بالنسبة لنا، وذلك نظراً لأثرها الاقتصادي الواسع. وسنواصل العمل انطلاقاً من مكانتنا كجهة رائدة محلياً وعالمياً في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال عام 2023، حيث سيشهد العام الجاري فعاليات لشركة “كون العالمية” في كل من المملكة العربية السعودية والمغرب. وبالتوازي مع ذلك، سنواصل المضي قدُماً في تطوير أصولنا العقارية وأنشطة المنطقة الحرة لضمان تنافسيتنا كمركز مستقبلي للصناعات والتقنيات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين الذين يتطلعون إلى رسم ملامح مستقبل الاقتصاد من دبي.”