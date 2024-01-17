أعلن اليوم عن شراكة بين “كافد” و”سكاي” في مشروع نوعي في مجال المدن الذكية بهدف تعزيز تجربة الحياة الحضرية في “كافد” بالاستفادة من حلول المرور والنقل الذكية.

وكشفت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي “كافد“، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي” عن شراكتهما لتنفيذ مشروع جديد ليكون نموذجًا لمشاريع المدن الذكية الأخرى في جميع أنحاء المملكة.

ووقّع الاتفاقية كلٌ من جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي “كافد”، وعبد العزيز المعمر، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي”.

ومن المقرر أن تتعاون كلتا الشركتان، المملوكتان بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لإطلاق حلول ذكية تساهم في تسهيل حركة المرور، وتطوير العمليات التشغيلية للتنقل؛ بهدف تحويل كافد إلى نموذج يُحتذى به في مشاريع المدن الذكية الأخرى في المملكة العربية السعودية.

وتتضمن هذه الحلول تنفيذ منصة إدارة حركة المرور الذكية (STM)؛ لتسهيل مراقبة التدفق المروري باتباع نهج يعتمد على البيانات، إذ توفر هذه المنصة وصولاً سهلاً إلى بيانات لحظية وتنبؤية حول حركة المرور، فضلاً عن أنها ستكون بمثابة قاعدة الأساس لنظام تحليل بيانات ذكي.

#سكاي تتعاون مع @KAFD لتطبيق حلول التنقل والمرور المعززة بتقنيات #الذكاء_الاصطناعي للإسهام في تحويل كافد إلى نموذج يُحتذى به في مشاريع #المدن_الذكية في المملكة العربية السعودية.#الإثراء_عبر_الذكاء pic.twitter.com/ERpdy2QstI — SCAI | سكاي (@SCAI_AI) January 17, 2024