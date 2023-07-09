مويضي المطيري by مويضي المطيري

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوفر الحقائب الصحية للحد من النزف الحاد للنساء

مويضي المطيري by مويضي المطيري

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة جهوده في مساعدة اليمنيين، لاسيما في القطاع الطبي، لانقاذ حياة الكثير من النساء اللاتي يتعرضن للنزف الحاد بعد الولادة بسبب نقص الإمدادات الطبية.

وفي الوقت الذي يفقد فيه العديد من النساء حياتهن عند الولادة بسبب النزف الحاد ونقص الإمدادات الطبية اللازمة يقوم المركز الصحي، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والمراكز الصحية في اليمن بتوفير حقائب الصحة الإنجابية التي تحتوي على الإمدادات الطبية الأساسية والأدوية اللازمة.

على جانب آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، حيث جرى أمس توزيع 510 سلال غذائية و510 سلال نظافة في عدد من المخيمات بإدلب، استفاد منها 510 أسر، ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمتضرري الزلزال في سوريا للعام 2023م.

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