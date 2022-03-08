سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مركز القيادة والتحكم” يجسد التكامل الدفاعي بمعرض الدفاع العالمي

سامر باطر by سامر باطر
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واس- يقدم “مركز القيادة والتحكم” ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي المقام حاليًا بالرياض، عرضًا لطريقة التكامل الدفاعي في تصدي ومواجهة التهديدات الأمنية الجديدة منذ بدايتها، وتستخدمه العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات الدفاعية الرائدة عالميًا، وتستخدم فيه أحدث الأنظمة والتقنيات لبناء إستراتيجيات تسهم في تحقيق مستهدفاتها. ويجسد العرض عبر شاشات التحكم وفريق للقيادة المركزية اتخاذ الطريقة الدفاعية المتكاملة، لتصبح القوات العسكرية وإجراءاتها واحدة تلبي الاحتياجات الدفاعية بمختلف أشكالها لمواجهة أية تهديدات.

ويركز العرض المقدم عبر قبة المعرض على أن تكون الإجراءات الدفاعية أكثر ذكاءً وسرعةً من خلال مجالي الأمن السيبراني والفضائي، حيث يمكّن الجهات من التطور والتقدم في العملية الدفاعية، كما تشكل البيانات جوهرًا مهمًا لطريقة التكامل الدفاعي، وتدعم الأشخاص والعمليات والمعدات والمعلومات العسكرية بكفاءة عالية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...