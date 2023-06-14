أطلقت في إف إس غلوبال، اليوم أول مركز اتصال باستخدام لغة الإشارة لأصحاب الهمم في الشرق الأوسط. ويأتي هذا الاطلاق كجزء من برنامج المساواة والشمول والتنوع في إطار استراتيجة الشركة لتحقيق الاستدامة.

يتوفر مركز الاتصال باستخدام لغة الإشارة لمقدمي الطلبات لدى في إف إس غلوبال في تسعة دول بما فيها البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويوفر المركز معلومات لخدمات التأشيرات إلى جمهورية التشيك والدنمارك وإيطاليا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا وهولندا كجزء من المرحلة الأولى لتنفيذ هذا المشروع.

وقال أتول مروه، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في في إف إس غلوبال، متحمسون جداً لتوفير هذا الحل الجديد لمقدمي طلبات التأشيرة، ونسعى لجعل خدماتنا وعملياتنا في متناول الجميع بطريقة سلسة.

وتعتبر الحلول المدعومة بالتكنولوجيا جزءاً أساسياً من عملياتنا، ويعتبر هذا الابتكار الذي يجعل خدماتنا وحلولنا أكثر سهولة، من أهم الإنجازات التي نفتخر بها. وسيتم توسيع الخدمة لتوفير معلومات خدمة التأشيرة لـ 17 وجهة أخرى في المرحلة الثانية،والتي من المقرر طرحها في وقت لاحق من هذا العام.

وتهدف في إف إس غلوبال من خلال تقديم مركز اتصال باستخدام لغة الإشارة، إلى خدمة مجتمع الأشخاص الذين يعانون من الصم أو ضعف السمع ، وتمكينهم من الوصول إلى معلومات خدمة التأشيرة بسهولة واستقلالية. تشكل هذه المبادرة خطوة مهمة لتوفير بيئة أكثر شمولية للمتقدمين من أصحاب الهمم وتعزيز إمكانية الوصول بشكل أكبر في قطاع السفر.