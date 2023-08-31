السعودية مركز عالمي لأبحاث التكنولوجيا الحيوية

أشار تقرير حديث صادر عن “ستراتيجي& ” الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة بي دبليو سي، بعنوان “تسريع قطاع التكنولوجيا الحيوية في المملكة العربية السعودية”، إلى أن المملكة العربية السعودية لديها القدرة على أن تصبح مركزاً عالمياً لأبحاث التكنولوجيا الحيوية والتطوير وتصنيع الأدوية، مما يؤدي إلى دفع التنوع الاقتصادي، وكذلك معالجة الرعاية الصحية الوطنية والأمن الغذائي.

وقال عرفان ميرالي، المدير الرئيسي لدى ستراتيجي& الشرق الأوسط، وكلوديا بالم، مستشارة تنفيذية أولى في الشركة: “يمكن وصف الوضع الحالي لصناعة التكنولوجيا الحيوية في المملكة العربية السعودية بأنه ناشئ، إذا نظرنا إلى مصطلح الصناعة ببساطة من خلال تعريفه الضيق على أنه مؤسسة القطاع الخاص. وبدلا من ذلك، في سياق برنامج التحول الاقتصادي، ركزت المملكة على خلق بيئة مناسبة لتطور قطاع التكنولوجيا الحيوية على نطاق أوسع، مع تفاعل مثمر بين المؤسسات العامة وشبه العامة، والمبادرات الأولى للشركات الخاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية”.

وأضافا: “على وجه التحديد، كانت هناك، ولا تزال، عدة جهود لتحديد المتطلبات الأساسية لأي قطاع قائم على العلوم والمواهب. ويشمل ذلك إنشاء مؤسسات أكاديمية مشهورة وهياكل لتمويل البحوث، وتطوير البنية التحتية الحديثة التي تخدم مجالات التكنولوجيا الحيوية، ودعم الطلاب والباحثين في حياتهم المهنية الأكاديمية، والمراجعة المنهجية للوائح المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية ومناخ الأعمال على العموم”.

علاوة على ذلك، يعتبر سانديب سينها، رئيس قسم الرعاية الصحية وعلوم الحياة في شركة “جيه ال ال” في الشرق الأوسط وافريقيا، أن “مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 – وهي برنامج حكومي تم إطلاقه بهدف تحقيق هدف زيادة التنويع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والحد من الاعتماد على عائدات النفط – يضع تركيزاً استراتيجياً على تعزيز الصناعات ذات التقنية العالية من خلال التصنيع المحلي واستثمارات القطاع الخاص، مع التزام الحكومة بتعزيز قطاع علوم الحياة بشكل واضح للغاية”.

استثمارات في التكنولوجيا الحيوية

وقد شهدت المملكة العربية السعودية بالفعل استثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار في البحث والتطوير منذ عام 2021، وتفتخر بالعديد من المؤسسات التي تركز على العلوم والتكنولوجيا، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد العزيز، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

علاوة على ذلك، يقول ميرالي وبالم إن المملكة تعمل أيضاً على إنشاء مركز جديد للأنشطة العلمية والتجارية في نيوم – “مدينة المستقبل” في المملكة – ويقوم مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بربط مراكزهما البحثية بمستشفيات الرعاية العليا الخاصة بهما، مما يخدم المجتمع ومنطقة الشرق الأوسط الأكبر. يتيح ذلك للباحثين الوصول إلى “مستودع” المرضى والممارسين لإجراء التجارب السريرية.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد مبادرات الابتكار مثل برنامج الجينوم البشري السعودي والشبكة السعودية للتجارب السريرية أيضاً الباحثين السريريين، فضلاً عن تسويق التقنيات الجديدة المحتملة.