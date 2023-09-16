مركب هلوسة.. فطر سحري لمرضى الاكتئاب في أمريكا

أصبحت أوريغون أول ولاية أمريكية تسمح قانوناً باستخدام “سيلوسبين” في علاج الصحة العقلية لمرضى الاكتئاب.

و”سيلوسيبين” هو مركب كيمياوي مهلوس مستخلص من نوع من الفطر يعرف بالفطر السحري، يعالج أدمغة الأشخاص المصابين بالاكتئاب الشديد بطريقة تأثير مختلفة عما تفعله مضادات الاكتئاب الأخرى.

بدأت أوريغون قبول طلبات ترخيص المراكز الصحية التي تعالج بالـ “سيلوسبين” في يناير، ويوجد الآن 10 مراكز خدمة مرخصة في الولاية، وتسمح اللوائح بجرعات تصل إلى 50 ملليغراما.

وتم افتتاح أول مركز خدمة سيلوسيبين مرخصا في أمريكا في يونيو، مما يمثل خطوة غير مسبوقة في ولاية أوريغون في تقديم الدواء المحير للعقل للجمهور.

ولدى المركز الآن قائمة انتظار تضم أكثر من 3000 شخص، بما في ذلك الذين يعانون من الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة أو الرهبة من نهاية العمر.

تلقى قسم خدمات سيلوسيبين في ولاية أوريغون، المكلف بتنظيم صناعة الولاية، “مئات الآلاف من الاستفسارات من جميع أنحاء العالم”، كما قالت أنجيلا ألبي مديرة المركز، في مقابلة مع APnews.

وأشارت ألبي إلى أن الفطر المخدر كان جزءا من الممارسات الروحية والعلاجية القبلية لآلاف السنين.

وقالت إن مركزها يركز على السلامة ويجب أن يكون لدى العملاء جلسات في المركز تمتد لساعات، ويتردد العملاء على المركز بصفة منتظمة حتى يتم العلاج من الهوس.

وأضافت: “لا يمكن للعملاء شراء الفطر للذهاب، ويجب عليهم البقاء وأخذ الفطر في المركز”.

وبحسب APnews فإن هناك شكاوى من أن التكلفة مرتفعة للغاية، لكن العاملين في الصناعة يتوقعون انخفاض الأسعار مع إنشاء المزيد من المراكز.

يمكن للعميل أن ينتهي به الأمر بدفع أكثر من 2,000 دولار، مما يساعد على تغطية نفقات مركز الخدمة وسيلوسيبين الذي تم اختباره في المختبر.

تبلغ تكلفة التراخيص السنوية لمراكز الخدمة 10,000 دولار، مع خصم بنصف السعر للمحاربين القدامى.

وقالت كاثي جوناس، مالكة أول مركز في أوريغون إنها لا تتوقع أن يبدأ مركز خدمتها في جني الأموال لفترة من الوقت.

وقالت إن توفير الوصول القانوني إلى الفطر المخدر هو دعوة: “لقد أبلغتني الأدوية النباتية أنه من المفترض أن أفعل هذا الشيء”.

غاريد هانسن صاحب مزرعة فطر مرخصة قال: “يمكن العثور على القليل من الفطر المخدر البني ينمو في الحقول أو في الغابة، لكنه يمكن أن يشبه إلى حد كبير الأصناف السامة”.

ويحذر هانسن وآخرون من الحصول على سيلوسيبين بسعر أرخص في السوق السوداء.

وتوفر مراكز الخدمة جرعات محسوبة، وغالبا ما تكون قوية، في بيئة خاضعة للرقابة.

وأقر ناخبو كولورادو العام الماضي إجراء يسمح بالاستخدام المنظم للفطر السحري بدءا من عام 2024، ووافق المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا هذا الشهر على إجراء يسمح بحيازة واستخدام بعض الأدوية المخدرة القائمة على النباتات والفطر، بما في ذلك سيلوسيبين وميسكالين.