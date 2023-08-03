أعلنت وزارة التعليم في السعودية توزيع مرشحي الوظائف التعليمية للإدارات بمناطق المملكة لشغل الوظائف عقب إنتهاء المقابلات الشخصية التي حدد موعدها الأحد المقبل.

وكان الوزارة بدأت، بالتعاون مع المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات»، أمس، في إرسال أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية الجديدة إلى إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات ممن استكملوا وأنهوا متطلبات الترشيح المبدئية خلال الفترة المحددة للتقديم على هذه الوظائف.

وستشرع الإدارات التعليمية، اعتباراً من الأحد القادم، في إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين في مقار توظيفهم التي ستستمر حتى الثالث والعشرين من محرم الجاري عبر لجان مختصة.

وانتهت الوزارة من أعمال الترشيح المبدئي لشغل 11,551 وظيفة جديدة بنظام العقود المكانية في 43 إدارة تعليمية شملت 7 تخصصات جامعية، تتضمن الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والإدارة.