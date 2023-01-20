مرسيدس توزع أكثر من 678 مليون يورو، أكبر مكافأت بتاريخ الشركة، لموظفيها

أعلنت مرسيدس أنها تتوجه بالشكر لموظفيها على الأداء المتميز في عام 2022 بمكافأة قياسية لتقاسم الأرباح تصل إلى 7300 يورو لقرابة 93000 موظف ، لكل موظف وهي أعلى مكافأة لتقاسم الأرباح في تاريخ الشركة.

واعتمدت إدارة الشركة مؤخرا على نظام جديد لحساب مكافأة تقاسم الأرباح اعتبارًا من عام 2023 لتأتي المكافأة بمعدل أعلى بكثير من الحد الأقصى السابق في عام 2022 ، أظهر فريق مرسيدس-بنز مرة أخرى أن الشركة يمكن أن تكون ناجحة للغاية حتى في بيئة مليئة بالتحديات مع استمرار نقص أشباه الموصلات ، والاختناقات اللوجستية ، وإجراءات كوفيد الإقليمية وعدم اليقين الجيوسياسي. ويقول بيان الشركة إنه لشكر الموظفين على هذه الإنجازات ومستوى مرونتهم العالية ، ستشارك الشركة الموظفين في نجاح الشركة بمكافأة قياسية لتقاسم الأرباح.

اتفقت إدارة الشركة ومجلس الأشغال العامة بشكل مشترك على دفع مكافأة إجمالية خاصة لجميع الموظفين المؤهلين تصل إلى 7300 يورو ، وهو رقم أعلى من الحد الأقصى الحالي للدفع البالغ 6465 يورو. سيحصل حوالي 93000 موظف في ألمانيا على المكافأة إلى جانب رواتبهم في أبريل 2023.

يذكر أنه ووفقًا لبيان صحفي لمرسيدس ، باعت الشركة ما مجموعه 2.04 مليون سيارة على مستوى العالم مع 350949 سيارة مباعة في الولايات المتحدة وحدها.

النتائج القوية في نهاية العام والنمو الهائل في الحجم لمحفظة السيارات الكهربائية تعد دليلاً على الطلب القوي على سيارات مرسيدس-بنز EQ والمركبات الفاخرة والتجارية في الولايات المتحدة.