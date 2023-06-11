مرسيدس توجه ضربة لـ تسلا بالقيادة الذاتية

نجحت مرسيدس بنز بالحصول على أول ترخيص في ولاية كاليفورنيا حيث كان مقر تسلا، “لبيع أو تأجير السيارات بنظام قيادة ذاتية للجمهور” بما يسمى المستوى الثالث من القيادة الذاتية (أعلى مستوى هو المستوى الخامس وهو القيادة الذاتية كليا دون وجود سائق) وتعمل سيارات مرسيدس فيه بنظام داريف بايلوت Drive Pilot ويشترط وجود شخص خلف المقود وبسرعة لا تزيد عن 40 ميل بالساعة (قرابة 65 كم بالساعة) ويتولى نظام القيادة الذاتية أغلب مهام قيادة السيارة ولايسمح إلا بالقيادة نهارا وضمن طرقات محددة لا تشمل الطرقات السريعة.

الترخيص الذي نالته مرسيدس يأتي مع قيود صارمة للغاية لمعيار ساي SAE وهو نظام مؤتمت من جمعية مهندسي السيارات من المستوى 3 ، وعلى النقيض من القيادة الذاتية من المستوى 2 من تسلا وأنظمة مساعدة السائق الأخرى المنافسة ، يمكن في الواقع تصنيف معيار المستوى الثالث على أنه نظام يتولى معظم القيادة – معظمها الوقت ، على الرغم من أنك ما زلت بحاجة إلى أن تظل خلف عجلة القيادة.

وفقًا لمرسيدس-بنز ، فإن نظام درايف DRIVE PILOT يتحكم تلقائيًا بالسرعة والمحافظة على المسافة لدى البقاء في المسار مع مراعاة الأحداث التي تحصل على الطريق وعلامات المرور”. النظام قادر أيضًا على الاستجابة للمواقف غير المتوقعة من خلال مناورات المراوغة والفرملة ، كما زعمت الشركة الألمانية ، وإذا لم يتولى السائق القيادة عندما يُطلب منه ، تقوم السيارة بتنشيط أضواء الطوارئ وتتوقف ببطء قبل إجراء نظام الطوارئ اتصال لتنبيه المستجيبين الأوائل بوجود مشكلة.