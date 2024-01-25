فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inعقاراتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

مرسيدس بنز و بن غاطي العقارية تطلقان مجمع مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي بدبي

الكشف عن علامة تجارية عقارية جديدة تسمى “مرسيدس-بنز بليسز| بن غاطي في دبي

فريق التحرير by فريق التحرير
مرسيدس

كشفت مرسيدس-بنز مساء أمس في دبي، عن مشروعها المشترك ” مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي” – الجديد الذي يجمع بين عالمي السيارات والهندسة المعمارية، وسينطلق المشروع في دبي هذا العام لإنشاء برج سكني مكون من 65 طابقًا، ويوفر تجربة حياة فاخرة تمتاز بفلسفة النقاء الحسي لمرسيدس بنز بحسب بيان صحفي.

سيجسد هذا المشروع الإبداعي استراتيجية مرسيدس-بنز لتعزيز مكانتها كعلامة تجارية جذابة في عالم السيارات. وسوف تكرس شركة بن غاطي خبراتها وتصميماتها المبتكرة وحسها الفني الرفيع في إضفاء الأناقة والفخامة على المساحات المعيشية التي تليق بالعلامة التجارية العالمية.

تفاصيل مشروع مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي

  • مساحة معيشة فريدة تثير الانبهار والجاذبية.
  • نظام بيئي شامل يتكيف مع احتياجات سكانه وضيوفه
  • توفير الوصول إلى مجموعة من حلول المعيشة التي تركز على ساكنيه.

ستعرض المساكن مرافق متعددة الاستخدامات تشمل المطاعم، والمساحات الرياضية والمنشآت الصحية، والصالات، ومتاجر التجزئة غير المتعلقة بالسيارات، ومساحات العرض، ومواقف السيارات. مجموعة من حلول التنقل المتقدمة والمبتكرة.

مرافق شحن السيارات الكهربائية، وتطبيقات التنقل الذكية، وخدمات نقل الركاب، ومشاركة الدراجات والسكوتر الكهربائي، وخدمة السائق الخاص، وميزة  شحن السيارات الآلية. ومن خلال الجمع بين هذه الميزات، يرسي المشروع معايير جديدة للحياة الذكية والفاخرة عبر تقديم منازل فردية تحمل اسم “مرسيدس-بنز” الحصري.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري: ” نحن متحمسون للغاية للعمل مع مرسيدس-بنز لتطوير مشروع “مرسيدس-بنز بليسز| بن غاطي الجديد في دبي. وهدفنا هو خلق تجربة معيشة لا مثيل لها للمقيمين والضيوف من جميع أنحاء العالم. سوف يجسد مشروع “مرسيدس-بنز بليسز| بن غاطي” روح الحياة الراقية المتأصلة في هوية علامة بن غاطي ، ما يعني تصميمنا لمشروع مبدعًا يظهرالأناقة الفريدة.”

دبي.. إطلاق أول برج في العالم يحمل علامة “مرسيدس بنز”

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...