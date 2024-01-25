مرسيدس بنز و بن غاطي العقارية تطلقان مجمع مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي بدبي

كشفت مرسيدس-بنز مساء أمس في دبي، عن مشروعها المشترك ” مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي” – الجديد الذي يجمع بين عالمي السيارات والهندسة المعمارية، وسينطلق المشروع في دبي هذا العام لإنشاء برج سكني مكون من 65 طابقًا، ويوفر تجربة حياة فاخرة تمتاز بفلسفة النقاء الحسي لمرسيدس بنز بحسب بيان صحفي.

سيجسد هذا المشروع الإبداعي استراتيجية مرسيدس-بنز لتعزيز مكانتها كعلامة تجارية جذابة في عالم السيارات. وسوف تكرس شركة بن غاطي خبراتها وتصميماتها المبتكرة وحسها الفني الرفيع في إضفاء الأناقة والفخامة على المساحات المعيشية التي تليق بالعلامة التجارية العالمية.

تفاصيل مشروع مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي

مساحة معيشة فريدة تثير الانبهار والجاذبية.

نظام بيئي شامل يتكيف مع احتياجات سكانه وضيوفه

توفير الوصول إلى مجموعة من حلول المعيشة التي تركز على ساكنيه.

ستعرض المساكن مرافق متعددة الاستخدامات تشمل المطاعم، والمساحات الرياضية والمنشآت الصحية، والصالات، ومتاجر التجزئة غير المتعلقة بالسيارات، ومساحات العرض، ومواقف السيارات. مجموعة من حلول التنقل المتقدمة والمبتكرة.

مرافق شحن السيارات الكهربائية، وتطبيقات التنقل الذكية، وخدمات نقل الركاب، ومشاركة الدراجات والسكوتر الكهربائي، وخدمة السائق الخاص، وميزة شحن السيارات الآلية. ومن خلال الجمع بين هذه الميزات، يرسي المشروع معايير جديدة للحياة الذكية والفاخرة عبر تقديم منازل فردية تحمل اسم “مرسيدس-بنز” الحصري.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري: ” نحن متحمسون للغاية للعمل مع مرسيدس-بنز لتطوير مشروع “مرسيدس-بنز بليسز| بن غاطي الجديد في دبي. وهدفنا هو خلق تجربة معيشة لا مثيل لها للمقيمين والضيوف من جميع أنحاء العالم. سوف يجسد مشروع “مرسيدس-بنز بليسز| بن غاطي” روح الحياة الراقية المتأصلة في هوية علامة بن غاطي ، ما يعني تصميمنا لمشروع مبدعًا يظهرالأناقة الفريدة.”