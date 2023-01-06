مرتضى منصور: الزمالك لن يشارك في تمثيلية هزلية

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه يرفض المشاركة في تمثيلية هزلية يقودها الاتحاد ولجنة الحكام في إشارة اعتبرها الكثير قرار انسحاب من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وكتب منصور عبر حسابه في ” فيسبوك”: ” قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها اهداء النادي المنافس بطولة الدوري”.

وأضاف: “كما قرر مجلس الادارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين هي حسم 20% من المستحقات مع ايقافها إلى أجل غير مسمى”.

وتابع”: “وقرر ايقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة واحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة لاسباب لن نفصح عنها والتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع”.

وجاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك عقب التعادل مع فريق الداخلية 1-1 ضمن المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 25 نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 5 نقاط خلف الأهلي المتصدر.