فيديو: مراهق سعودي يسرق حافلة مدرسة والأمن يطارده

أظهر مقطع فيديو متداول في منصات التواصل الاجتماعي مراهقاً يقود حافلة مدرسية بطريقة متهورة والشرطة تطارده في محافظة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية.

ونشر حساب “وش سالفة الهاشتاق؟” تغريدة قال فيها “مطاردة شرطة #الأحساء لمراهق سرق “حافلة مدرستي” بهدف التجول به في شوارع الأحساء”، وأرفقها بمقطع فيديو يظهر حافلة مدرسية يقودها شخص ما وتطاردها سيارات الشرطة والأمن السعودي.

مطاردة شرطة #الأحساء لمراهق سرق "حافلة مدرستي" بهدف التجول به في شوارع الأحساء. pic.twitter.com/YpPRd1kNg9 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) April 17, 2023 مراهق يسرق باص مدرسي والشرطة السعودية تلاحقه

وقالت صحيفة “صبرة نيوز” المحلية “(هم يضحك وهم يبكي) هذا هو حال من تابع الواقعة الغريبة التي شهدتها الأحساء، الأحد، بعد سرقة باص مدرسي”، مشيرة إلى أن السرقة كانت بهدف التجول بالباص داخل الأحساء، ما جعل الأمر يبدو مضحكاً وغريباً.

ولم تصدر شرطة الأحساء أي بيان حول الحادثة التي حظيت باهتمام كثير من المغردين.

وقال المغرد مؤيد “يحسب نفسه يلعب حرامي السيارات”. وقال آخر “والله بينجلد جلد”. وكتب ثالث “ومسرع بعد الله يصلحه”.

وكتب محمد “مراهق؟ هذا محترف سوى لهم فعاليات رمضانية”.

وكتب فيصل المهنا “ترى مو لعب كمبيوتر هذا بني ادم سلامة الناس وسلامته مهمه حتى لو كان غلطان.. هم اعرف بالطريقة الصح والنظامية.. والله يصلحه ويلطف بالشباب”.

ونشر المغرد عبدالله الحربي رسماً كاريكاتورياً لصحيفة “الاقتصادية” المحلية يظهر فتى يقود سيارة بتهور مسببا الهلع للمارة وكأنه يلعب لعبة إلكترونية لقيادة السيارات.

مراهق سعودي يسرق حافلة مدرسة والشرطة تطارده في محافظة الأحساء