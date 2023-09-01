شمال جدة، إطلاق مرافي.. مشروع عالمي ضخم يخدم 130 ألفا في السعودية

بطول 11 كيلومترا، وبعرض 100 متر، ستشهد مدينة جدة إنشاء مرافي التي تضم ممرا مائيا سيصبح وجهة بحرية عالمية، تنير شواطئ البحر الأحمر.

هذا ما أعلنته مجموعة روشن أكبر مطور عقاري في السعودية، حيث سيحيط بالممر المائي متنزهات ومناطق سكنية وتجارية متعددة ومعيشة متكاملة لأكثر من 130 ألف شخص.

وحسب شركة روشن التابعة لصندوق الاستثمار السعودي فإن القناة ستكون متاحة للملاحة، ومحاطة بممشى وعدد من الأحياء، وذلك ضمن مشروع أُطلق عليه اسم “مرافي“.

وستخلق القناة منطقة ساحلية تُشبه في الحجم مناطق مثل شيكاغو وهامبورغ ووسط لندن، وستوفر خدمة الملاحة بالقوارب المائية.

وتتصل مناطق “مرافي” المطلة على المياه ببعضها البعض وبباقي جدة عن طريق نظام التنقل متعدد الوسائط من سيارات الأجرة المائية، وخطوط الحافلات، ومحطة المترو المخصصة للخط الأحمر، والربط المباشر للقناة مع مطار الملك عبد العزيز الدولي.

مشروع #مرافي في شمال محافظة #جدة يهدف لأن يحقق مزيداً من الرفاهية والازدهار بتوفير أسلوب حياة عصري وغير مسبوق، كونه أول مشاريع #روشن متعددة الاستخدامات بقناة مائية، والذي يوفّر التوازن بين العمل والترفيه لرفع جودة الحياة، وتعد هذه خطوة كبيرة نحو تنمية وأنسنة مدن المملكة لمواصلة… pic.twitter.com/ZTbEi0HX8m — ROSHN | روشن (@Roshnksa) August 31, 2023

الممر المائي على شكل حرف U سيكون متصلا بمصب وادي أبحر الذي يصب في البحر الأحمر، ويقع قرب برج جدة الذي لا يزال قيد الإنشاء.

ولم يتم الكشف عن تكلفة المشروع أو تاريخ الانتهاء المتوقع، لكن ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، وصف المشروع بأنه “مُحوري في قطاع تطوير العقارات”.

وقال إنه أحد المشاريع التي ستضع جدة على الخريطة كوجهة عالمية في جميع الجوانب.

ما هي مدينة مرافي السعودية؟

قناة مائية جديدة في شمال جدة تعد وجهة متعددة الاستخدامات

تقع على ضفاف قناة مائية جديدة تمتد على مساحة تتجاوز 6.6 مليون متر مربع

تشكل واجهة بحرية حضرية وحيوية بمسارات مخصصة للمشاة.

صممت لتغير وجه الحياة في جدة وتضع معايير جديدة للتطوير العقاري في المدينة

تمتد من ساحل البحر الأحمر غرباً، وتستمر بطول 11 كيلو متراً وعرض 100 متر

تضاهي بجمالها أروع الوجهات البحرية العالمية.

تقدم مجموعة من الأحياء المتميزة الغنية بالمسارات المخصصة للمشاة والمتنزهات والساحات والمطاعم والمرافق الترفيهية والحدائق، بالإضافة إلى المساحات الخضراء المفتوحة النابضة بالحيوية.

ستخلق المكاتب العصرية والمساكن المستوحاة من التصاميم المعمارية المحلية مجتمعات حيوية جديدة.