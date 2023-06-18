مراصد الترائي السعودية تعلن ثبوت هلال شهر ذي الحجة

أعلنت مراصد ترائي الأهلة في السعودية عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم غداً الأثنين هو غرة شهر ذي الحجة، و الوقوف بعرفة الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى يوم الأربعاء الذي يليه، ويجري حاليا من خلال المحكمة العليا بدائرة الأهلة العمل على توثيق شهادات المترائين .





وكان عدد من مراصد الأهلة الأكثر شهرة بالمملكة في كل من مرصد تمير، ومرصد المجمعة وسدير، استعدت لرصد هلال شهر ذي الحجة قبيل مغرب اليوم.



عقب ذلك بدأت أعمال دائرة الأهلة برئاسة معالي الشيخ خالد الحيدان، رئيس المحكمة العليا وأعضاء اللجنة، باجراءات التثبت، تمهيداً للإعلان رسمياً عن رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم الموافق 27 يونيو الجاري هو يوم الوقوف بعرفة لحجاج بيت الله الحرام، ويوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري، أول أيام عيد الأضحى المبارك في المملكة.



يذكر أن عدد من الزوار البريطانيين حضروا لحظات رصد رؤية الهلال من خلال مشاركة القائمين على أحد المراصد الأكثر شهرة في السعودية، حيث وثقوا لحظة ترائي هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير الواقع بمنطقة الرياض؛ في منطقة جبلية مرتفعة تتميز بأنها كثيرة الأحجار وقليلة الأتربة مما يسهل عملية الرؤية، والتي تمثل بعداً مهمًا في عملية التحري، كما يقع المرصد على ارتفاع 680م من سطح البحر وعلى ارتفاع 80 متر من سطح الأرض .



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عدد من البريطانيين يوثقون لحظة ترائي هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير .



– pic.twitter.com/QYKhivySiD — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 18, 2023