مذيع بي ان سبورت يتزوج “صديقة ابنته” بعد مرض زوجته خبيرة علاقات الزواج

عقد ريتشارد كيز المذيع الإنكليزي الذي يعمل في قناة بي ان سبورت في قطر قرانه على لوسي روز صديقة ابنته في كنغز ويرـ وكان كيز البالغ من العمر 66 عامًا قد ارتبط بعلاقة مع صديقة ابنته وعمرها 35 عامًا حين اتهم وقتها بأنه ترك زوجته التي كانت تكافح إصابتها بمرض السرطان.

عقد الزوجان قرانهما في حفل خاص تسربت لقطات له بعد أن أقيم في ديفون ، يوم السبت بحضور عدد قليل من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين ، والذي لم يشمل ابنته جيما البالغة من العمر 35 عامًا. ونفى كيز أنه ترك زوجته جوليا من أجلها أثناء صراعها مع السرطان. وسبق أن انفصل الزوجان بعد 36 عامًا من الزواج بعد ظهور أنباء عن علاقته الغرامية في عام 2016 ، حيث كشفت زوجته السابقة جوليا كيف دمرت هذه العلاقة عالمها حيث تعافت من سرطان الغدة الدرقية، وهو ما نفاه كيز لاحقا في تدوينة على موقعه.

Richard Keys marries 35-year-old friend of his daughter in Devon https://t.co/fRUd1OkmCw — nick pisa (@NickPisa) June 28, 2023

المذيع الإنكليزي كان يعمل في قناة بي ان سبورت في قطر اتهمته وقتها زوجته أنه كان يحاول إغواء صديقة ابنته، وذلك في كتاب نشرته وقتها بعنوان “دليل المراقب لكشف الخيانة الزوجية”، واسمه ذامانسكريبت.

الزوجة التي تعمل منذ 20 سنة خبيرة في العلاقات الزوجية لم تفتها مؤشرات تنذر بالخيانة في علاقتها الزوجية التي دامت 34 سنة وأعلنت وقتها في لقاء صحفي أنها “ضغطت” زر إجراءات الطلاق بمجرد كشفها لعلاقة زوجها.