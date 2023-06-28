سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسمجتمع

مذيع بي ان سبورت يتزوج “صديقة ابنته” بعد مرض زوجته خبيرة علاقات الزواج

سامر باطر by سامر باطر

عقد ريتشارد كيز المذيع الإنكليزي الذي يعمل في قناة بي ان سبورت في قطر قرانه على لوسي روز صديقة ابنته في كنغز ويرـ وكان كيز البالغ من العمر 66 عامًا قد ارتبط بعلاقة مع صديقة ابنته وعمرها 35 عامًا حين اتهم وقتها بأنه ترك زوجته التي كانت تكافح إصابتها بمرض السرطان.

عقد الزوجان قرانهما في حفل خاص تسربت لقطات له بعد أن أقيم في ديفون ، يوم السبت بحضور عدد قليل من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين ، والذي لم يشمل ابنته جيما البالغة من العمر 35 عامًا. ونفى كيز أنه ترك زوجته جوليا من أجلها أثناء صراعها مع السرطان. وسبق أن انفصل الزوجان بعد 36 عامًا من الزواج بعد ظهور أنباء عن علاقته الغرامية في عام 2016 ، حيث كشفت زوجته السابقة جوليا كيف دمرت هذه العلاقة عالمها حيث تعافت من سرطان الغدة الدرقية، وهو ما نفاه كيز لاحقا في تدوينة على موقعه.

المذيع الإنكليزي كان يعمل في قناة بي ان سبورت في قطر اتهمته وقتها زوجته أنه كان يحاول إغواء صديقة ابنته، وذلك في كتاب نشرته وقتها بعنوان “دليل المراقب لكشف الخيانة الزوجية”، واسمه ذامانسكريبت.

 الزوجة التي تعمل منذ 20 سنة خبيرة في العلاقات الزوجية لم تفتها مؤشرات تنذر بالخيانة في علاقتها الزوجية التي دامت 34 سنة وأعلنت وقتها في لقاء صحفي أنها “ضغطت” زر إجراءات الطلاق بمجرد كشفها لعلاقة زوجها.

مذيع الجزيرة وبي ان سبورت ريتشارد كيز يشن هجوما لاذعا لتصحيح تقارير ضده
الجزيرة وبين سبورت تسرحان 7 مذيعين هذا الشهر

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...