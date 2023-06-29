مذيع الجزيرة وبي ان سبورت ريتشارد كيز يشن هجوما لاذعا لتصحيح تقارير ضده

نفى مذيع الجزيرة وبي ان سبورت ريتشارد كيز صحة مزاعم وتقارير نشرت حول زواجه الذي جرى مؤخرا، وقال في مدونته إن زوجته ليست صديقة ابنته وأن زوجته السابقة لم تكن مريضة بالسرطان وقت انفصالهما وأن أولاده لم يكونوا صغارا حين وقع الطلاق.

يأتي ذلك بعد أن تسربت لقطات من زفاف كيز من حسابات على الشبكات الاجتماعية لأصدقاء العروس.

ويقول في مدونته إن انفصاله عن زوجته وقع بعد 7 سنوات من تعافيها من المرض وأنها كافحت بشجاعة للشفاء من مرضها ، وأنه وقف بجانبها خلال ذلك ويقول: “يا إلهي – من المثير للاستغراب أنه بالنسبة لشخص تسعى الصحافة جاهدة إلى إنهاء حياته المهنية بإلغاءه منذ فترة طويلة أصبح الآن هناك الكثير من الاهتمام بي وبزوجتي اليوم. “

وتابع قائلا:”اسمحوا لي أن أتناول بعض الأخطاء غير الدقيقة التي كنت أقرأها. وبعض المفارقة في التقارير. تحاول صحيفة ذا ميل The Mail باستمرار إلحاق الأذى بي – وتريد إلغائي ، لكنهم يمضون وقتًا أطول في التحدث عني – والاقتباس عني – أكثر من أي موقع آخر.”

وأضاف كيز المزيد من التفاصيل حول نزاعه مع الصحيفة والتي يتهمها بالتربص به منذ أن ترك عمله مع محطة سكاي التلفزيونية وملاحقته للحصول على تفاصيل، ويتساءل كيف تجتر الصحيفة الأخطاء وتعيد تكرارها دون التحقق من صحتها.

ويخاطب كاتب التقرير- نيك بيزا- مطالبا إياه بأن يتحقق مما يكتبه بدلا من إعادة تدوير فبركاته وأخطاء تقاريره السابقة دون بذل أي جهد للاتصال والتحقق منها، بحسب كيز.

Richard Keys marries 35-year-old friend of his daughter in Devon https://t.co/fRUd1OkmCw — nick pisa (@NickPisa) June 28, 2023