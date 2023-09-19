مذيعة تلفزيونية وراء إقالة وزير الخارجية الصيني

أثارت إقالة وزير الخارجية الصيني السابق تشين جانج في يوليو الماضي، الكثير من التساؤلات، حيث لم يتم الإعلان عن أسباب إقالته بشكل واضح، لكن صحيفة وول ستريت جورنال زعمت أن تشين أقيل بسبب علاقة غرامية خارج نطاق الزواج، استمرت طوال فترة عمله ككبير مبعوثي بكين إلى واشنطن.

وفقًا للتقرير، تم إطلاع كبار المسؤولين الصينيين على التحقيق الذي أجراه الحزب مع تشين، والذي خلص إلى أنه تورط في علاقة غرامية خارج نطاق الزواج أدت إلى ولادة طفل في الولايات المتحدة. ولم يتم الكشف عن اسمي المرأة أوالطفل لمسؤولي الحزب.

وأوضح التقرير أن التحقيق لا يزال مستمراً، ويركز الآن على ما إذا كانت هذه القضية أو أي سلوك آخر اقترفه تشين يعرض الأمن القومي الصيني للخطر.

تأتي إقالة تشين في الوقت الذي تسعى فيه القيادة الصينية إلى سد أي ثغرات أمنية وسط المنافسة الشديدة بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها. كما تأتي في أعقاب اختفاء وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، المتواري عن الأنظار منذ أسابيع عدة، وسط معلومات تلمح إلى احتمال إقالته قريباً جراء اتهامات بالفساد.

Chinese FM Qin Gang allegedly had affair with this lady who is a double agent. He's probably abducted by the MSS for interrogation and questioning. Sources say he passed sensitive information to hostile intel agencies. @tamogartaha https://t.co/ZVeVeeDANM pic.twitter.com/hHYMKBcOhs — Shuvankar Biswas (@manamuntu) July 19, 2023