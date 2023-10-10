ماذا قال غولدمان ساكس عن تأثير ما يحصل في غزة على سوق الغاز والنفط؟

أكد بنك “غولدمان ساكس” إنه لا يرى أي تأثير كبير فوري على مخزونات سوق النفط في المدى القريب من الاشتباكات التي تحصل ما بين فلسطين وإسرائيل.

وقال “غولدمان ساكس” في مذكرة لعملائه إنه لا يزال يتوقع وصول خام برنت إلى 100 دولار بحلول حزيران/يونيو 2024، مع الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي تأثير على إنتاج النفط العالمي الحالي في هذه المرحلة المبكرة.

كما نشر مذكرة أخرى قال فيها إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب الصراع الدائر من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي.

وأضاف: “تقليص المعروض من الغاز الطبيعي المسال عالميا يعد هامشيا بالنسبة لأسعار عقود الغاز الآجلة الهولندية في الوقت الحالي، إذ أن تأثيره النهائي على المعروض في منطقة شمال غرب أوروبا التي تحدد الأسعار أقل من الحجم الإجمالي للتعطل”.

وارتفعت أسعار النفط والغاز في أنحاء العالم بسبب أحدث صراع في الشرق الأوسط وكذلك إضراب العمال في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.

وأضاف “غولدمان ساكس” أن الطقس المعتدل حتى الآن هذا الشهر عوض أثر التعطيل المحتمل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ورأى البنك أن المخاطر على أسعار الغاز في أوروبا تميل نحو الاتجاه الصعودي نظراً لحالة عدم اليقين حول مدة تعطل إنتاج الغاز وفي ظل تزايد الغموض حول التداعيات الجيوسياسية للصراع المستمر في الشرق الأوسط.