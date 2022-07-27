توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية واليونان حول الطاقة

وقّعت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع اليونان للتعاون في قطاع الطاقة، وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الدولة الهيلينية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن المذكرة تضع إطاراً للتعاون بين البلدين يشمل مجالات الطاقة المتجدّدة، والربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء إلى اليونان وأوروبا، والهيدروجين النظيف ونقله إلى أوروبا، وكفاءة الطاقة، وصناعة البترول والغاز والبتروكيميائيات، وتبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنيات؛ للحدّ من آثار تغيّر المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة.

كما شملت المذكرة التعاون في مجال تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجالات الطاقة، بما في ذلك الأمن السيبراني، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها وتقنياتها.

وسيجري في إطار هذه المذكرة العمل على البحوث المشتركة في مجالات الطاقة مع الجامعات والمراكز البحثية وغيرها، وتنظيم جلسات العمل وحَلَقَاتِ النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف، إضافة إلى بناء القدرات البشرية عن طريق التدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بمجالات الطاقة المختلفة.

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