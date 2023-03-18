مذكرة اعتقال دولية بحق بوتين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بالمسؤولية عن ترحيل غير قانوني لأطفال من أوكرانيا، وهي جريمة حرب.

وتلزم الخطوة القانونية الجريئة الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددهم 123 دولة باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطأت قدمه أراضيها.

ودأبت موسكو على نفي الاتهام بارتكاب قواتها فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ عام.

وليست روسيا ولا أوكرانيا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف منحتها الولاية القضائية لإقامة محاكمات بشأن الجرائم المرتكبة على أراضيها. وليس لدى المحكمة قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء في الاعتقال.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا ترى أن المسائل التي أثارتها المحكمة الجنائية الدولية “شائنة وغير مقبولة”

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين يخشى الآن السفر إلى دول تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية والتي ربما تحاول إلقاء القبض عليه، قال بيسكوف للصحفيين “ليس لدي ما أضيفه بشأن هذا الموضوع. قلنا ما كنا نريد أن نقوله”.

وقال ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة المتنقل لقضايا جرائم الحرب في عهد الرئيس السابق باراك أوباما “هذا يجعل بوتين منبوذا. وإذا سافر فإنه يغامر بالاعتقال. وهذا لا ينتهي أبدا. فلا تستطيع روسيا تخفيف العقوبات دون الامتثال للمذكرات”.

وبوتين هو ثالث رئيس في المنصب تستهدفه المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني عمر البشير والليبي معمر القذافي.

وفي وقت سابق من الأسبوع أفادت رويترز بأن من المتوقع أن تصدر المحكمة مذكرات للقبض على مسؤولين روس.

ترحيل أطفال

في أول مذكرة اعتقال بشأن أوكرانيا، دعت المحكمة الجنائية لاعتقال بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند من القانون من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان يوم الجمعة “نقل مئات الأطفال الأوكرانيين من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال إلى روسيا. ونزعم أن كثيرين من هؤلاء الأطفال تم تقديمهم للتبني في روسيا الاتحادية منذ ذلك الحين”.

وأضاف أن هذه الأعمال المزعومة “تظهر نية نقل هؤلاء الأطفال بشكل دائم من بلادهم. وفي وقت عمليات الترحيل هذه، كان الأطفال الأوكرانيون أشخاصا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة”.

وقال خان إن مكتبه سيواصل البحث عن مشتبه بهم آخرين و”لن يتواني في تقديم طلبات أخرى لاستصدار أوامر اعتقال إذا اقتضت منا الأدلة ذلك”.

وأشاد المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين بقرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن هذه الخطوة مجرد بداية “لمحاسبة روسيا على جرائمها وفظائعها في أوكرانيا.

ورأى بعض الروس أن الولايات المتحدة متورطة في قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أن واشنطن مثل موسكو ليست دولة طرف.

وطالب فياتشيسلاف فولودي، رئيس البرلمان، وهو حليف مقرب من الرئيس، في تدوينة على تليجرام الأمريكيين بأن يرفعوا أيديهم عن بوتين وقال إن هذه الخطوة دليل على “الهستيريا” الغربية.

وأضاف “نعتبر أي هجوم على رئيس روسيا بمثابة عدوان على بلدنا”.

وأصدرت المحكمة يوم الجمعة مذكرة اعتقال بحق ماريا لفوفا بيلوفا، المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، بناء على الاتهام نفسه. وردت لفوفا بيلوفا على النبأ بسخرية، ونقلت عنها وكالة ريا نوفوستي قولها “من الرائع أن المجتمع الدولي أشاد بالعمل لمساعدة أطفال بلادنا”.

وقالت أوكرانيا إن أكثر من 16 ألف طفل نقلوا بشكل غير قانوني إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

وذكر تقرير مدعوم من الولايات المتحدة أعده باحثون في جامعة ييل الشهر الماضي أن روسيا احتجزت ما لا يقل عن ستة آلاف طفل أوكراني في ما لا يقل عن 43 معسكرا ومنشأة ضمن “شبكة ممنهجة واسعة النطاق”.

ولم تخف روسيا برنامجا جلبت بموجبه آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، لكنها تقدمه على أنه حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال الذين تم التخلي عنهم في منطقة الصراع.

وفتح خان رئيس المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في أوكرانيا قبل عام. وسلط الضوء خلال أربع رحلات إلى أوكرانيا على أنه كان يبحث في جرائم مزعومة ضد الأطفال واستهداف البنية التحتية المدنية.