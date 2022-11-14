مذاق المستقبل…لحم بقري بدون بقر

قامت شركة إسرائيلية بصنع شرائح من اللحم بتقنية تعتمد على الخلايا الجذعية، في معمل بيولوجي، دون الحاجة لأبقار أو ذبح، بحسب مجلة تايم الأميركية.

ما التفاصيل؟

• يطلق على هذه اللحوم مصطلح “اللحوم المزروعة”، وعلى مستوى العالم لم تحصل هذه اللحوم حتى الآن على موافقات رسمية لبيعها خارج سنغافورة.

• تعتبر شركة Aleph Farms ، واحدة من أكثر من 100 شركة تعتمد على اللحوم والأسماك المزروعة تم تأسيسها على مدار العقد الماضي، وذلك باستخدام الخلايا الجذعية المزروعة في مفاعل حيوي مليء بالمغذيات.

• كل شركة لديها طريقتها الخاصة في حث هذه الخلايا على التمايز إلى بروتينات أو دهون، حيث تستمر الخلايا في النمو حتى تتكتل في تكوينات مشابهة للحوم المفروم، وعند هذه النقطة يمكن حصادها ومعالجتها إلى برغر أو نقانق أو فتات بالبقسماط.

• بحسب توبيا فإن اللحم المفروم لا يلقى رواجا مثل قطعة اللحم العادية، والأمر يحتاج للتواصل بشكل أكبر مع المستهلكين لزيادة القبول.

ماذا فعلت الشركة الإسرائيلية؟

زراعة شرائح اللحم تعد من أصعب الأعمال الهندسية لشركات اللحوم المزروعة، وتقوم شركة Aleph Farms بعملية تهدف إلى توجيه خلايا اللحوم والدهون والنسيج الضام للنمو على طول سقالات نباتية شبه مجهرية تمكن هذه الخلايا من تكرار الألياف العضلية للحوم المنشأة تقليديًا، ثم تُزرع الأنسجة المدمجة في مكان آخر معد لذلك لمدة أربعة أسابيع، وعند هذه النقطة تكون “شريحة اللحم” تقريبًا بحجم الهاتف الذكي وتكون جاهزة للحرق على الشواية.

• بحسب توبيا: “تعمل الشركة الآن على استخدام طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد (باستخدام الخلايا الحية بدلاً من الحبر) لدمج أليافها المهيكلة مع الخلايا الدهنية لإنشاء شريحة لحم سميكة، وقد تم صناعة القليل منها حتى الآن.”

• تركز الشركة أكثر على لحم البقر بدلا من الدجاج لكون عملية إنتاجها أسهل، لكن شركات أخرى مثل غوود ميت الأمريكية تبيع الدجاج المستزرع في سنغافورة.

• في الأشهر العديدة القادمة من المتوقع أن تصدر وزارة الزراعة الأمريكية قرارا فيما إذا كان يمكن بيع اللحوم المصنعة حيويا في البلاد.

• يعتقد أنه بمجرد السماح ببيع هذه اللحوم في الولايات المتحدة، فإن دول أخرى ستسير على نفس المنوال، وستبدأ الشركات من جميع أنحاء العالم في طرح منتجات اللحوم المستزرعة مخبريا في السوق فيما يُرجح أن يكون أكبر ثورة لحوم منذ تدجين الماشية.

أهمية هذه الخطوة: تعد صناعة الثروة الحيوانية العالمية مسؤولة عن أكثر من 14 في المئة من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من صنع الإنسان في غلافنا الجوي، تقريبًا مثل النقل البري والطيران والشحن مجتمعة.

وتعتبر تربية الماشية واحدة من أكبر المصادر العالمية للميثان، الذي يعتبر أحد الغازات الدفيئة القوية التي تسبب الاحتباس الحراري بنسبة تزيد 80 مرة عن الاحتباس الناجم عن ثاني أكسيد الكربون.

تتسبب زراعة المحاصيل اللازمة لتغذية الماشية في إزالة الغابات وتوليد انبعاثات ضارة أكثر، ما يؤثر في النهاية على المناخ.

بحسب معهد الموارد العالمية الخاص بإجراء أبحاث عن البيئة فإن سكان الأمريكتين وأوروبا وأوقيانوسيا يقصرون استهلاكهم من اللحوم الحمراء على ما يعادل اثنين من البرغر أسبوعيا.

ولحل هذه المعضلة قامت شركة ألف فارمز الإسرائيلية بتجهيز شرائح من اللحم تنمو من الخلايا الجذعية، في مفاعل حيوي، دون الحاجة لأبقار أو ذبح.