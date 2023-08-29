مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية تعلن عن تطوير منطقة صناعية خالية من “الكربون”

مويضي المطيري by مويضي المطيري

كشفت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع “سكاي تاور”؛ بهدف تطوير منطقة صناعية خالية من انبعاثات الكربون في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.



وأوضحت أن الشراكة تهدف إلى تسخير خبرات وموارد الجهتين لتطوير وتحسين الاستدامة في المملكة بما يتماشى مع مبادرات السعودية الخضراء، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيجذب العديد من الاستثمارات، ويقدم فرصة التعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية .



وتسعى المدينة إلى جذب الشركات الكبرى اعتمادًا على موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة والمميزة وربطها بالطرق السريعة والسكك الحديدية؛ لتكون البوابة العالمية الواقعة على ممر البحر الأحمر على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

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