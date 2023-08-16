تحتفي مدينة التمور” بريدة ” في القصيم، كل عام بتظاهرة اقتصادية فريدة، إذ تزف «النخلة» في عرس سنوي مهره بالملايين وحضوره بالآلاف، وتعيش مدينة التمور كرنفالاً اقتصادياً وسياحياً لما يرد إليها من إنتاج أكثر من 45 صنفاً من التمور المتنوعة.

وأظهر فيديو لـ”وكالة الأنباء السعودية” مشهدا لحجم وحركة السوق الذي ينطلق من وسط مدينة”بريدة” لكرنفال التمور السنوي وينعش ملاك مزارع النخيل.

إذ تنطلق حركة البيع والشراء قبيل أغسطس من كل عام ويستمر حراكه نحو 75 يوماً، ومع إطلالة فجر اليوم الأول لكرنفال بريدة للتمور تزف المدينة نخيلها في عرسها السنوي، التي امتدت جذور نخيلها عبر السنين، حققت له أبعاداً اقتصادية انعكس أثرها على حاضره ومستقبله وفقا لتقرير “صحيفة عكاظ”.

وظلّت مبيعات كرنفال بريدة للتمور تراوح سنوياً بين مليار و800 مليون ريال إلى ملياري ريال، حتى إعلان رؤية المملكة 2030، التي حفّزت المزارعين وتجار التمور من داخل المملكة وخارجها للتوافد على الكرنفال، فحقق في العام الماضي نمواً ملحوظاً في المبيعات وزراعة النخيل والتي تجاوزت مليارين و500 مليون ريال، ولتقفز أعداد النخيل في منطقة القصيم من 8 ملايين نخلة إلى أكثر من 11 مليون نخلة، متوثباً هذا العام لنمو مبيعات قطاع النخيل والتمور والوصول بها إلى 3 مليارات ريال، إذ أكدت الإحصاءات الصادرة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، أن القصيم تحتضن 12,327 مزرعة بداخلها أكثر من 11 مليوناً و200 ألف نخلة تنتج أكثر من 320 ألف طن سنوياً.

وأكدت رؤية المملكة 2030، تعزيز الصادرات غير النفطية، ومنها جعل السعودية المصدر الأول للتمور عالمياً، ووجهت بوصلة المزارعين للعناية بالنخيل وإنتاجها من التمور ومعرفة الاشتراطات والمواصفات العالمية المؤهلة للتصدير خارج المملكة، إذ تصطف يومياً بساحة التصدير بمدينة التمور ببريدة والبالغة مساحتها 15 ألف متر مربع، أكثر من 500 شاحنة نقل مبرّدة متفاوتة الأحجام لنقل مئات الأطنان من التمور المخصصة للتصدير وفرز أكثر من 45 صنفاً من التمور، إذ يصدر نحو 50% من تمور بريدة، لتتم تعبئتها يومياً بعشرات الآلاف من صناديق التمور التي يراوح حجم التمور فيها من 3 إلى 4.5 كيلوغرام، إذ كان لكرنفال بريدة للتمور أثر بزيادة التصدير الخارجي للتمور والذي حقق نمواً متسارعاً في الآونة الأخيرة، إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور في 2022، 1.28 مليار ريال، بزيادة قدرها 5.4% عن 2021، و121% عن 2016، الذي بلغت قيمة صادراته 579 مليون ريال، في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات خلال الربع الأول 2023 ارتفاعاً بقيمة تجاوزت 566 مليون ريال، بزيادة 2.5% مقارنة بالربع الأول 2022، وقد شملت أكثر من 116 دولة حول العالم.

50,000 زائر للكرنفال

بين المدير التنفيذي لكرنفال تمور بريدة الدكتور خالد النقيدان، أن الكرنفال يأتي لدعم المزارعين ورعاية النخيل وبرامج توطين القطاع، وتطوّر أساليب البيع، والعناية بجودة التمور، ومعرفة المواصفات والمقاييس العالمية للتصدير، جميعها أسهمت بجودة المنتج وبالتالي ارتفاع مؤشر البيع، إضافة إلى ملاءمة الأسعار نظراً لكثرة المعروض مما ساهم في زيادة الإقبال على السوق، إذ واصلت مواكب السيارات المحملة بأصناف التمور توافدها على ساحة المزادات بمدينة التمور ببريدة، إذ بلغ إجمالي السيارات خلال 14 يوماً من انطلاق كرنفال تمور بريدة 13,033 سيارة محملة بـ1,453,003 عبوات، تزن 4,359 طناً، بواقع 4,359,024 كيلوغراماً، بينما تجاوز عدد الزوار خلال الفترة 50 ألف زائر.