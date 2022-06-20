مدينة إكسبو دبي ستضم جناحا للمرأة وأجنحة للإمارات والسعودية وستكون خالية من البلاستيك والسيارات

ون كارلو دياز- أريبيان بزنس: ستنقل شركات تركز على الابتكار والتكنولوجيا مقراتها مثل كل من موانئ دبي العالمية وسيمنز إلى مدينة إكسبو دبي الخالية من السيارات حيث تستعد لتكون أحدث منطقة حرة في الإمارات العربية المتحدة. وسيجري تشجيع الشركات التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية على لتعمل في مدينة إكسبو الجديدة بدبي بحسب ما أكده مسؤولو إكسبو دبي في مؤتمر صحفي جرى اليوم في موقع المعرض.

وجرى اليوم الكشف عن بعض ملامح مدينة إكسبو دبي التي سيتم افتتاحها في أكتوبر القادم، وستضم جناحا للمرأة وأجنحة للإمارات والسعودية وستكون خالية من بلاستيك يستخدم لمرة واحدة وخالية أيضا من السيارات، فيما ستشمل عوامل جذب الزوار ايضا على جناح المرأة، الذي يسلط الضوء على صانعات التغيير من جميع أنحاء العالم.

وجرى تأكيد نقل مقرات كل من موانئ دبي العالمية وسيمنز لتكون أولى الشركات في مدينة إكسبو دبي ، وهي وجهة منطقة حرة جديدة تستفيد من الموقع الواسع لمعرض إكسبو العالمي الذي انتهى في مارس.

كانت الشركتان شريكتين رئيسيتين في حدث إكسبو الذي استمر ستة أشهر – وأكد أحمد الخطيب أن الشركتين تقومان بالفعل بتجهيز مساحاتهما في المدينة التي من المقرر افتتاحها في أكتوبر .

سيتم أيضًا تحويل المدينة ، التي ستحتفظ بنسبة 80 في المائة من هيكلها ، إلى موقع منطقة حرة ، حيث ستتمكن الشركات من الاستمتاع بالبنية التحتية الحديثة ، “بما في ذلك الوصول إلى شبكة تدعم تقنية الجيل الخامس وفقا لما أكده أحمد الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي.

وكشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم أن مدينة إكسبو دبي ستكون مدينة صديقة للبيئة .. صديقة للعائلات وجيل المستقبل .. صديقة للتقنية .. صديقة للاقتصاد .. المدينة المرتبطة بميناء ومطارين والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر .. سيبقى سحر إكسبو مستمراً .. ستبقى قبة الوصل .. وستبقى شلالات إكسبو .. وسيبقى جناح الامارات وجناح ألف وجناح تيرا.

الإخوة والأخوات … بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ … الذي زاره أكثر من ٢٤ مليون زائر .. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر ١٧٠ عاماً .. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى "مدينة إكسبو دبي" .. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي. pic.twitter.com/eup3YVP3Is — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2022

وقال سموه : المدينة الجديدة ستضم متحفاً جديداً .. ومركزا عالميا للمعارض .. ومقرات شركات اقتصادية ضخمة .. وأجنحة السعودية والمغرب ومصر وغيرها .. وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي .. ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله .. ستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة.