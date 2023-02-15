كشفت مدينة إكسبو دبي عن فعاليات “حيّ رمضان” التي تنظمها من 3 آذار/مارس إلى 25 نيسان/أبريل 2023 وتتيح للزوار عيش أجواء مميزة مستوحاة من تقاليد رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم، وتشمل فعالية “حق الليلة” للاحتفاء بليلة النصف من شعبان، والتي تنشر الفرح والسرور في قلوب الصغار، وأيام رمضان المبارك شهر الصيام والقيام والتلاوة، وصولاً إلى عيد الفطر السعيد الذي يرسخ قيم التواصل والتعاون والمودة بين الكبار والصغار.

وقالت آمنة بالهول، المخرج الإبداعي التنفيذي في مدينة إكسبو دبي: “كما جمع إكسبو 2020 دبي العالم، سيجمع حيّ رمضان في مدينة إكسبو دبي الناس من مجتمعات متنوعة في الشهر الكريم. وسيتمكن الزوار من الاستمتاع ببعض أشهر تقاليد رمضان الجميلة من كل أنحاء العالم في وجهة واحدة “.

لأكثر من 50 يومًا يمكن للأطفال والكبار الاحتفال بجمال الثقافات من جميع أنحاء العالم من خلال تجربة أطعمتهم وعطورهم وتقاليدهم الأصيلة، وسيستمتع الزوار برحلة ثقافية حيث يمكنهم تبادل الخبرات الفريدة من جميع أنحاء العالم الإسلامي، والتعرف على المأكولات الإقليمية وفن الطهي الدولي والأطعمة الشعبية اللذيذة، كما سيكون مكاناً مميزة للزوار للإفطار والسحور مع العائلة والأصحاب.

سوف يصحب “حيّ رمضان” الزوار في رحلة ساحرة عبر العالم الإسلامي، وتتضمن الرحلة أماكن مخصصة للباعة المتجولين وأطعمة متنوعة تجسد متعة الإفطار وتتيح مشاركة وجبة الأفطار أو السحور مع العائلة والأصحاب.

وبعد الإفطار يمكن للمصلين أداء صلاة العشاء والتراويح في المصلى المخصص وبعدها يمكن مشاهدة الحكواتي والاستماع إلى قصصه الشعبية ومن ثم مشاهدة المسحراتي في أرجاء مدينة إكسبو دبي.

ستتحول ساحة الوصل إلى حديقة مليئة بالأزهار وتقدم عروض حية كل مساء، بما في ذلك مزيج موسيقي وأناشيد وشعر، وعرض مسرحي لأجيال المستقبل يقدمه راشد ولطيفة الشخصياتان الرسميتان لإكسبو 2020 دبي، كما يتوفر فرصة للأطفال من جميع الأعمار للانضمام إلى ورش العمل والألعاب للتعرف على الثقافة الإماراتية وقيم رمضان بما فيها الكرم والرحمة.

وبهدف الترويج لنمط حياة صحي ستستضيف مدينة إكسبو دبي بطولات رياضية للبالغين مع منطقة مخصصة تضم ألعابًا وأنشطة لياقة بدنية للأشخاص من جميع مستويات.

سيشهد السوق في المساء باعة محليين يعرضون العطور والهدايا والملابس المصممة حسب الطلب، ويمكن زيارة “حيّ رمضان” الوجهة المثالية لتجمعات العائلة والأصدقاء، مجانياً، مع رسوم لبعض ورش العمل والأنشطة.

ما هو دوام عمل إكسبو دبي؟

تمتد أنشطة حي رمضان من الساعة 4 إلى 9 مساءً في الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك، ومن 5 مساءً إلى 2 بعد منتصف الليل خلال شهر رمضان.