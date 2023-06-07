مدير يقفل باب الشركة بالسلاسل لمنع خروج الموظفين أثناء الدوام

أثارت شركة هندية لتكنولوجيا المعلومات مؤخرا غضبا واسعا على الإنترنت بعد انتشار فيديو لأحد موظفي الأمن الخاصين بها يغلق الباب الرئيسي للشركة بالأقفال والسلاسل لمنع خروج الموظفين أثناء دوام العمل بتعليمات من مدير الشركة.

وقال الحارس في المقطع إنه تلقى التوجيهات من أنوراغ سيدي وهو مدير شركة “كودينغ نينجاس” Coding Ninjas.

Indian edtech founders are now literally locking in their employees.



Get the hell out of this country.



Nowhere else would anyone dare to pull off something like this. pic.twitter.com/zTFuN6vDCm — Ravi Handa (@ravihanda) June 3, 2023

وأثار الفيديو غضبا واسعا وسلط الضوء على استغلال الموظفين وبيئة العمل غير المهينة.

أما الشركة فقد أصدرت بيانا أقرت فيه بالحادث ووصفته بأنه خطأ تم تصحيحه خلال دقائق من وقوعه.

وقال المتحدث باسم الشركة: “نريد أن نؤكد للجميع أن هذا العمل لم يكن مقصودا، نأسف للإزعاج الذي سببته هذه الحادثة”.

وكتب أحد مستخدمي “تويتر”: “تخيل أن يحدث حريق عرضي، كيف يمكن أن تعمل أي منظمة بهذا المستوى”.

وأقرت الشركة لاحقا بخطأ موظف في ذلك بعد انتشار الفيديو عبر الشبكات الاجتماعية ونشرت اعتذارها لحدوث ذلك.