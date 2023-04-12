مدير تنفيذي لشركة في السعودية يحتال بمشاريع وهمية

أطاحت السلطات السعودية، حديثاً، بمدير تنفيذي لشركة ومسؤولين في الشؤون الصحية في إحدى مناطق المملكة لقيامهم بطرح مشاريع وهمية.

وقال مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن الهيئة أوقفت مدير الموارد الذاتية ومدير الشؤون المالية بالشؤون الصحية في إحدى المناطق ومدير الصيانة والتشغيل بأحد المستشفيات في ذات المنطقة ومقيم يعمل مديراً تنفيذياً لكيان تجاري؛ لقيامهم بطرح مشاريع وهمية وترسيتها على الكيان التجاري، وصرف قيمتها دون تنفيذها على أرض الواقع، واقتسام قيمتها البالغة 1.416 مليون ريال.

ولم يذكر المسؤول أي معلومات إضافية ولكن طالما المسؤولان الحكوميان المتورطان يعملان في الشؤون الصحية فإن شركة المقيم أيضاً تعمل في المجال الصحي.

مكافحة الفساد في السعودية

شددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة بعيداً عن النفط الذي يعد دعامة الاقتصاد السعودي.

وعادة، لا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص في بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ إذ تتم إحالتهم إلى القضاء ومن ثم يتم الكشف عن هوياتهم بعد صدور أحكام إدانة قطعية ضدهم.