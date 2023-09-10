مديرو الثروات في العالم يتنافسون على 100 تريليون دولار

ينتشر مديرو الثروات، الذين يتنافسون على إدارة ثروات بقيمة 100 تريليون دولار، في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في مدن مثل جنيف ونيويورك، ويعملون كمؤتمنين على ثروات عملائهم. على هذا النحو، فهم مطلعون على الحياة الحميمة للأثرياء والمشاهير، الذين يجب عليهم كشف أسرارهم حتى يمكن تقديم المشورة، على سبيل المثال، بشأن ميراث طفل مولود من علاقة خارج نطاق الزواج، كما أوردت مجلة “الإيكونوميست“.

كما يساعد المستشارون الماليون العائلات على تخصيص الاستثمارات، وإخفاء الأموال النقدية في الثغرات، وتقليل فواتير الضرائب، والتخطيط للتقاعد، والترتيب لنقل الثروة وتلبية الرغبات غير العادية.

يتذكر مدير مقيم في سنغافورة أنه طُلب منه استثمار نسبة “مكونة من رقمين” من ثروة الأسرة في “خيول أصيلة”، وهي خيول تتم تربيتها خصيصاً للسباق.

ولعقود من الزمن، كانت إدارة الثروات خدمة متخصصة، تنظر إليها بازدراء بقية قطاعات التمويل. الآن ربما يكون هذا هو العمل الأكثر جاذبية في هذه الصناعة. إن متطلبات رأس المال والسيولة التي تم تحديدها بعد الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2009 جعلت إدارة الأعمال ذات الميزانيات العمومية الثقيلة، مثل الإقراض أو التداول، صعبة ومكلفة.

وبالمقارنة، فإن توزيع نصائح الثروة لا يتطلب أي رأس مال تقريباً. وأدت المنافسة إلى سحق الأرباح في شركات أخرى لإدارة الأصول كانت مربحة في السابق، مثل صناديق الاستثمار المشتركة. وفي حين أن مجمعات الأصول التي تديرها شركتا بلاك روك وفانجارد، العملاقتان في المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة، ضخمة، فإن الرسوم القياسية لمدير الثروات هي 1% من أصول العميل سنوياً.

وأصبحت إدارة الثروات أكثر جاذبية بسبب سرعة توسعها. لقد سجل الاقتصاد العالمي نمواً يتجاوز 3% سنوياً على مدى العقدين الماضيين. وبين عامي 2000 و2020، ارتفع إجمالي المخزون من 160 تريليون دولار، أو أربعة أضعاف الناتج العالمي، إلى 510 تريليونات دولار، أو ستة أضعاف الناتج العالمي. وعلى الرغم من أن الكثير من هذه الثروة مرتبط بالعقارات والأصول الأخرى، إلا أن مجموعة الأصول السائلة لا تزال ضخمة، وتشكل ربع الإجمالي. وتقدر شركة باين الاستشارية أن مجمع الثروات سوف يتوسع من 130 تريليون دولار إلى ما يقرب من 230 تريليون دولار بحلول عام 2030 – مما يعني أن جائزة قدرها 100 تريليون دولار متاحة للمنافسة. ويتوقعون أن تساعد الطفرة في رفع عائدات إدارة الثروات العالمية من 255 مليار دولار إلى 510 مليارات دولار.

ما هي الشركات التي ستفوز بالجائزة البالغة 100 تريليون دولار؟ في الوقت الحالي، إدارة الثروات مجزأة. وتمتلك البنوك المحلية، مثل بنك btg في البرازيل، حصصاً كبيرة في الأسواق المحلية. ويهيمن الأبطال الإقليميون على المراكز، بما في ذلك بنك سنغافورة وdbs في آسيا. وفي أمريكا، تتم خدمة الأغنياء من خلال شركات متخصصة مثل إدوارد جونز، وهي شركة لإدارة ثروات التجزئة حيث يتقاضى المستشارون أجورهم على أساس عمولات بيع الأموال. ولا يتنافس سوى عدد قليل من المؤسسات على نطاق عالمي حقيقي. وتشمل هذه جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس. لكن أكبر شركتين هما مورجان ستانلي وبنك يو بي إس، الذي استحوذ على بنك كريدي سويس، منافسه المحلي القديم. بعد الاستحواذ على عدد قليل من شركات إدارة الثروات الأصغر حجما على مدى العقد الماضي، يشرف بنك مورجان ستانلي الآن على نحو 6 تريليونات دولار من أصول الثروة، فيما يشرف “يو بي اس” الآن على 5.5 تريليون دولار.