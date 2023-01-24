مدن السعودية: أول استثمار أجنبي بوعد الشمال بقيمة 14 مليون ريال



وقّع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، أمس، عقد إنشاء مصنع مُختص في توطين منتجات الكرتون في المدينة الصناعية بوعد الشمال، على مساحة 12690 متراً مربعاً باستثمارات تبلغ 14 مليون ريال، ويعد أول استثمار أجنبي في المدينة بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسيعمل المصنع المملوك لشركة أردنية والمُختص في إنتاج أطباق كرتون البيض وفق المعايير البيئية المعتمدة لدى “مدن”، من خلال تطبيق مفاهيم إعادة التدوير، بحيث يضمن الاستغلال البيئي الأمثل للكميات القصوى من الورق والكرتون، وإعادة تدويرها وفق الأسس العلمية المتبعة بما يحقق ضوابط التخلُص الآمن غير الضار بالبيئة.

ويعد هذا المصنع الثاني للشركة في المدن الصناعية التابعة لمدن، إذ تمتلك الشركة مصنعًا على مساحة 7 آلاف م2 في المدينة الصناعية بتبوك، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 طنًا في اليوم، وباستثمارات بقيمة 12 مليون ريال.



وتوفر “مدن” بيئة صناعية نموذجية قادرة على مسايرة كافة مستجدات قطاع التصنيع العالمي، وطبقًا لأعلى معايير الجودة من حيث منظومة الخدمات البيئية المتطورة، والمُحفزّات والخيارات الاستثمارية المتميزة التي تضمن سهولة الإجراءات، وتقليل التكلفة التشغيلية واختصار وقت وجهد شركائها المستثمرين، وذلك من خلال إستراتيجيتها المحدثة لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، استنادًا لدورها في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وكانت “مدن” قد أطلقت مشروع الاقتصاد الدائري بدءًا من المدينة الصناعية الثانية بالدمام، والذي يهدف إلى إعادة تحديث مفهوم الاستهلاك، والتقليل من استنزاف الطاقة والموارد، والتحول إلى إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع، وإعادة التدوير للقضاء على الهدر؛ مستهدفةً في إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة، توطين العديد من الصناعات النوعية في المدينة الصناعية بوعد الشمال ومن بينها: الصناعات المعدنية، الأسمدة، الزيوت، الزجاج، وصناعة المعادن اللافلزية ومواد البناء، والمستلزمات الطبية، صناعة الخشب والأثاث، إضافة إلى صناعة المواد البلاستيكية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، الورق ومنتجاته، والملابس والمنسوجات والجلود، والصناعات الغذائية.

يذكر أن المدينة الصناعية بوعد الشمال تمتاز بقربها من مطار طريف المحلي على بعد 18كم، و171 كم إلى محطة قطار القريات، فيما تحتضن محطات ومرافق قطارات الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، بجانب فندق فاخر فئة 5 نجوم ومجمع تجاري، وكذلك محطة إطفاء ومركز للهلال الأحمر السعودي.

كما تتولى “مدن” منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، وتشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وقّع الرئيس التنفيذي @M_Alargoubi، أول عقد استثمار أجنبي بالمدينة الصناعية بـ #وعد_الشمال مع شركة النخبة الأردنية بقيمة استثمار تجاوزت 14مليون ريال، ويعتمد هذا المشروع على تدوير الورق لصناعة منتجات التغليف والتعبئة وتصديره للخارج لتعزيز التنمية البيئية والاستدامة. pic.twitter.com/yva7gzylaz — مدن | Modon (@modon_ksa) January 23, 2023