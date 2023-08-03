مدن أوروبية تغزو جيوب السياح

أصبحت ضرائب السياحة الآن منتشرة على نطاق واسع في أوروبا، إذ باتت المدن الأوروبية تجد طرقاً جديدة لفرض ضرائب على الزوار، مستغلة الأجواء الحارة في مختلف أنحاء العالم، وزيادة عدد الزوار بعد الوباء والاهتمام المتزايد بجعل السياحة تعمل لصالح المجتمعات المحلية، كما أوردت صحيفة “نيويورك تايمز”.

من بين الدول الثلاثين التي شملها استطلاع جرى عام 2020، فرضت 21 دولة ضرائب على أماكن الإقامة السياحية، وعادة ما تكون في حدود 0.50 إلى 3 يورو (حوالي 55 سنتاً إلى 3.30 دولار) للشخص الواحد في الليلة.

وللمقارنة، تفرض معظم الولايات في الولايات المتحدة ضرائب من خانة واحدة على أماكن الإقامة، ولكن هذا يختلف على نطاق واسع – من صفر ضريبة على الإقامة في ألاسكا وكاليفورنيا إلى ضريبة فنادق بنسبة 15% في ولاية كونيتيكت.

عندما اقترحت هيستر فان بورن، نائب رئيس بلدية أمستردام، زيادة بنسبة 1% في ضريبة الإقامة السياحية في المدينة – والتي تعد بالفعل من بين أعلى الضرائب في أوروبا – رد زملاؤها في مجلس المدينة بانتقاد واحد: لقد أرادوا أن تكون الزيادة أكبر.

وقالت السيدة فان بورين في مقابلة أجريت مؤخراً في قاعة البلدية في أمستردام: “لدينا الكثير من التكاليف في المدينة، بالطبع – من أجل الرفاهية والعيش. لا نريد زيادة الضرائب على سكاننا. لذلك قلنا، “حسناً، دع السياح يدفعون المزيد”.

ويجد اقتراح فان بورين أصداء مماثلة في في جميع أنحاء أوروبا. بعد سنوات من النمو المطرد في السياحة الحضرية التي أدت إلى الوباء، وجدت العديد من المدن الأوروبية طرقاً جديدة لفرض ضرائب على الزوار، الذين يمثلون في وقت واحد مصدراً مهماً للدخل – وفي بعض الحالات – سبباً للصداع للسكان.

وعلى الرغم من وجود القليل من الأدلة على أن الضرائب السياحية تفعل الكثير لتثبيط اقبال السياح، يمكن لهذه الإجراءات أن تجمع أموالاً كبيرة لتنظيف الشوارع وأعمال الطرق وغيرها من التحسينات الحضرية التي تفيد الزوار والسكان المحليين على حدٍ سواء.

ووسط مخاوف متزايدة بشأن الآثار السلبية لحشود السياح، يمكن أن تساعد الإيرادات المتأتية من الضرائب السياحية في ضمان أن هذه الشريحة المهمة من العديد من الاقتصادات الأوروبية تحافظ مسيرة النمو.

وقال بيتر رومر هانسن، الشريك المؤسس وكبير الاستراتيجيين في “ناو جروب” Group NAO ، وهي وكالة استشارات سياحية مقرها كوبنهاغن: “السؤال الكبير الذي يدور في ذهن العديد من المجتمعات المحلية هو كيف يمكننا الاستفادة من السياحة؟ في الماضي، كانت السياحة معفاة من الضرائب. يبدو الأمر الآن مثل، لا ، ليس كذلك – يجب عليك فرض ضرائب على السياحة للحصول على بعض هذه القيمة لإضافتها إلى المجتمع. إنها نقلة نوعية”.

وقال هانسن إن الدول الواقعة في جنوب وغرب أوروبا، حيث تميل السياحة إلى تمثيل حصة أكبر من الاقتصادات الوطنية، من المرجح أن تفرض ضرائب على السياحة. لكنه يتوقع أن تفرض دول شمال أوروبا ضرائب مماثلة قريباً، مدفوعة بعوامل مثل أزمة المناخ ، وزيادة السياحة بعد الوباء والاهتمام المتزايد بجعل السياحة تعمل لصالح المجتمعات المحلية.

وتماشياً مع هذا الاتجاه ، بدأت بعض الوجهات السياحية الأوروبية التي فرضت ضرائب على السياحة منذ فترة طويلة في زيادة أسعارها أو فرض رسوم إضافية.

في العام الماضي، بدأت بلدية برشلونة في فرض “رسوم المدينة الإضافية” على الزوار، علاوة على ضريبة الإقامة (من 1 يورو إلى 3.50 يورو في الليلة)، والتي أنشأتها حكومة كاتالونيا في عام 2012. ومن المقرر أن ترتفع رسوم برشلونة الجديدة، والتي تطبق كليهما إلى الإقامات السياحية وزوار الرحلات البحرية، إلى 3.25 يورو من 2.75 يورو في 1 نيسان / أبريل من العام المقبل، كما قال جوردي فالس، نائب رئيس مجلس المدينة للسياحة. ومن المتوقع أن تولد الرسوم الإضافية لهذا العام مداخيل جديدة بقيمة 52 مليون يورو، وهي أموال سيتم تخصيصها للإنفاق على الأماكن العامة وحماية البيئة، ودفع تكاليف إنفاذ القوانين التي تنظم إيجارات السياح، من بين أنشطة أخرى.

مدينة برشلونة

والقصة مماثلة في مدينة دوبروفنيك الكرواتية – والتي وفقاً لأحد المؤشرات، كان لديها أعلى نسبة من السياح إلى المقيمين في أي مدينة أوروبية في عام 2019. وقد فرضت دوبروفنيك منذ فترة طويلة ضريبة إقامة، والتي تبلغ الآن 2.65 يورو للشخص الواحد ليلة من نيسان / أبريل حتى أيلول / سبتمبر، وتنخفض إلى 1.86 يورو خلال بقية العام. ولكن في عام 2019، أعلنت الحكومة أيضاً فرض ضريبة على السفن السياحية.

وفي أمستردام، حيث من المتوقع أن تدر الضرائب السياحية 185 مليون يورو هذا العام، ربما تكون هذه الفوائد أكثر وضوحاً. تفرض المدينة ضريبتين: ضريبة الإقامة المطبقة منذ عام 1973، وكذلك ضريبة الرحلات البحرية التي تم إدخالها في عام 2019. وقد اعتمدت بلدية المدينة مؤخراً اقتراحاً بحظر السفن السياحية من موانئ أمستردام. ومع ذلك، فإن من غير المتوقع أن يصبح الإجراء ساري المفعول حتى العام المقبل، على أقرب تقدير.

وقالت السيدة فان بورين إن الأموال التي يتم جمعها من كلا الضريبتين تستخدم لتحسين الأماكن العامة في أجزاء من المدينة التي تجتذب القليل من السياح. وأضافت أنه بهذه الطريقة، تضمن الضريبة أن يستمتع الناس في جميع أنحاء أمستردام بثمار السياحة.

وأصبحت مانشستر أول مدينة بريطانية تتبنى رسوم زائر عندما بدأ أصحاب الفنادق المحلية بشكل جماعي في فرض رسوم إضافية قدرها جنيه واحد (حوالي 1.27 دولار) للشخص الواحد في الليلة هذا العام. وقال بيف كريج، رئيس بلدية مدينة مانشستر، إن المدن البريطانية ليس لديها القدرة على فرض أنواع الضرائب التي أدخلتها أمستردام وبرشلونة، لذلك قدمت الشركات هذه الرسوم بنفسها، بدعم من الحكومة المحلية.