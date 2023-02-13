لا تنحصر المنافسات الرياضية بتحقيق فوز أو تلافي خسارة وإنما بترك عبرة قد تفيد الأجيال القادمة وتنمي لديهم الروح الرياضية، وذلك تماماً ما فعله مايكل بيل مدرب فريق رينجرز خلال مباراة فريقه في الدور ثمن النهائي لكأس اسكتلندا بكرة القدم.

فقد طلب بيل من لاعبيه عدم اعتراض سكوت تيفوني لاعب فريق باتريك ثيستل والسماح بتسجيل هدف التعادل 2-2، وذلك كرد اعتبار على هدف لاعبه مالك تيلمان الذي سجل هدف التقدم بطريقة غير رياضية.

وحصل الأمر حين تعرّض تيلمان لاصابة استدعت اخراج زملائه للكرة إلى رمية تماس ليحصل على المساعدة الطبية، وعند استئناف اللعب في الدقيقة 71 من أحد لاعبي ثيستل لزميله بغاية إعادتها إلى رينجرز، خطف تيلمان الكرة وتقدم بها وسجل هدفاً وسط غضب عارم من لاعبي الفريق الضيف.

وبعد حصول مشاجرة بسيطة اشترك فيها لاعبو الفريقين طلب مايكل بيل من لاعبيه السماح للفريق المنافس بالتسجيل دون اعتراض.

وانتهت المباراة بفوز رينجرز 3-2 والتأهل إلى ربع النهائي.