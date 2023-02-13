فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسالفيديوكرة قدم

شاهد بالفيديو.. الروح الرياضية لمدرب رينجرز تهدي هدف التعادل للفريق الخصم

سمح للفريق الخصم بالتسجيل في شباك فريقه دون عائق
فادي طنّوس by فادي طنّوس
رينجرز

لا تنحصر المنافسات الرياضية بتحقيق فوز أو تلافي خسارة وإنما بترك عبرة قد تفيد الأجيال القادمة وتنمي لديهم الروح الرياضية، وذلك تماماً ما فعله مايكل بيل مدرب فريق رينجرز خلال مباراة فريقه في الدور ثمن النهائي لكأس اسكتلندا بكرة القدم.

فقد طلب بيل من لاعبيه عدم اعتراض سكوت تيفوني لاعب فريق باتريك ثيستل والسماح بتسجيل هدف التعادل 2-2، وذلك كرد اعتبار على هدف لاعبه مالك تيلمان الذي سجل هدف التقدم بطريقة غير رياضية.

وحصل الأمر حين تعرّض تيلمان لاصابة استدعت اخراج زملائه للكرة إلى رمية تماس ليحصل على المساعدة الطبية، وعند استئناف اللعب في الدقيقة 71 من أحد لاعبي ثيستل لزميله بغاية إعادتها إلى رينجرز، خطف تيلمان الكرة وتقدم بها وسجل هدفاً وسط غضب عارم من لاعبي الفريق الضيف.

وبعد حصول مشاجرة بسيطة اشترك فيها لاعبو الفريقين طلب مايكل بيل من لاعبيه السماح للفريق المنافس بالتسجيل دون اعتراض.

وانتهت المباراة بفوز رينجرز 3-2 والتأهل إلى ربع النهائي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا