أمرت محكمة التحكيم الرياضة (CAS) نادي النصر السعودي لكرة القدم، حديثاً، بدفع مبلغ 38 مليون ريال (10.1 مليون دولار) لصالح البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق لنادي النصر، والمدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم حالياً.

وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية أن روي فيتوريا كسب قضيته التي رفعها ضد النصر، ورفعت محكمة التحكيم الرياضية المبلغ المحكوم به ضد النادي من حوالي 18 مليون ريال ليصبح 34 مليوناً، بالإضافة لغرامات تأخير تدفع لصالح المدرب.

?خاص وعاجل:



– بقرار نهائي… فيتوريا يكسب قضيته ضد #النصر



– رفعت محكمة CAS المبلغ المحكوم به ضد النادي من حوالي ١٨ مليون ليصبح ٣٤ مليون + غرامات تأخير تُدفع لصالح المدرب



– سأعلق الليلة بمشيئة الله على حيثيات القرار وتبعاته عبر #برا_18 على #SSC



-بالتوفيق للنصر ولجميع الأندية? pic.twitter.com/j1y9zy0o1e — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) February 28, 2023

ولجأ روي فيتوريا وفريق عمله إلى محكمة التحكيم الرياضية عقب إقالته من تدريب النصر، للمطالبة بإضافة مستحقات له بقيمة 18 مليون ريال.

وقاد المدرب البرتغالي، النصر لمدة موسم واحد، وتقدم بشكوى رسمية ضد النادي للحصول على أمواله البالغة 18 مليون ريال سعودي، بعد رحيله عن العالمي.

ووفقاً للمادة 57 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تعترف الفيفا بمحكمة التحكيم الرياضية ومقرها مدينة لوزان السويسرية باعتبارها جهة مستقلة معنية بحل النزاعات بين الفيفا والاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية والدوريات والأندية واللاعبين والمسؤولين والوسطاء ووكلاء المباريات المرخص لهم.