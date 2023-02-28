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Posted inأخبار أريبيان بزنس

إلزام نادي النصر السعودي بـ 38 مليون ريال لمدربه السابق

ألزمت محكمة التحكيم الرياضية الدولية نادي النصر السعودي بـ 38 مليون ريال لمدربه السابق روي فيتوريا

تقدم روي فيتوريا بشكوى رسمية ضد نادي النصر للحصول على أمواله البالغة 18 مليون ريال بعد رحيله ورفعت محكمة التحكيم الرياضية التابعة للفيفا المبلغ إلى 34 مليون ريال

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ألزمت محكمة التحكيم الرياضي الدولية نادي النصر السعودي بـ 38 مليون ريال لمدربه السابق روي فيتوريا

أمرت محكمة التحكيم الرياضة (CAS) نادي النصر السعودي لكرة القدم، حديثاً، بدفع مبلغ 38 مليون ريال (10.1 مليون دولار) لصالح البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق لنادي النصر، والمدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم حالياً.

وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية أن روي فيتوريا كسب قضيته التي رفعها ضد النصر، ورفعت محكمة التحكيم الرياضية المبلغ المحكوم به ضد النادي من حوالي 18 مليون ريال ليصبح 34 مليوناً، بالإضافة لغرامات تأخير تدفع لصالح المدرب.

ولجأ روي فيتوريا وفريق عمله إلى محكمة التحكيم الرياضية عقب إقالته من تدريب النصر، للمطالبة بإضافة مستحقات له بقيمة 18 مليون ريال.

وقاد المدرب البرتغالي، النصر لمدة موسم واحد، وتقدم بشكوى رسمية ضد النادي للحصول على أمواله البالغة 18 مليون ريال سعودي، بعد رحيله عن العالمي.

ووفقاً للمادة 57 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تعترف الفيفا بمحكمة التحكيم الرياضية ومقرها مدينة لوزان السويسرية باعتبارها جهة مستقلة معنية بحل النزاعات بين الفيفا والاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية والدوريات والأندية واللاعبين والمسؤولين والوسطاء ووكلاء المباريات المرخص لهم.

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