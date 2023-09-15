مدرب الأهلي المصري: صفقة “بديل هالاند” على طريقة الدوري السعودي

أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن سعادته بانضمام الفرنسي انتوني موديست لصفوف فريقه.

وأشار كولر إلى أن الدوري السعودي لديه تجربة مميزة في ضم مثل هذه النوعية من التعاقدات، وصفقة موديست صفقة عالمية لأنه لاعب مميز.

وتعاقد الأهلي مؤخرا مع الفرنسي أنتوني موديست لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق (35 عاما) الملقب إعلاميا في ألمانيا بـ “بديل هالاند” في صفقة انتقال حر.

وأكد أنه لم يفكر في عامل السن عند التعاقد مع موديست، وما يشغله هو انسجامه مع اللاعبين والعطاء الذي يقدمه في الملعب ويمكن مع نهاية الموسم التقييم.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي أمام منافسه اتحاد العاصمة الجزائري في وقت لاحق الجمعة، أملًا في الفوز بلقب المواجهة التي تقام على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالسعودية.

وقال كولر: “سعيد للغاية بالتعاقدات التي قمنا بها، إلى جانب اللاعبين المتواجدين بالقائمة، لدينا مجموعة مميزة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه في كل البطولات”.

وتعد تلك المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الأفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.