مدحت شلبي ينضم للدوري السعودي و 50 ألف دولار لكل مباراة

ضمت شبكة شركة الرياضة السعودية (إس إس سي ssc)، المعلق الرياضي المصري الشهير مدحت شلبي للتعليق على مباريات الدوري السعودي للمحترفين (روشن) في الموسم الحالي.

وأكدت تقارير إعلامية، بحسب تقرير سابق لصحيفة “الجمهورية” المصرية، أن قنوات الشبكة السعودية رصدت مبلغ ضخم قد يصل إلى 50 ألف دولار (أكثر من 187 ألف ريال) عن التعليق على كل مباراة في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في منشور عبر فيسبوك، إن “قرار التعاقد مع الكابتن مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل وافرحني وسعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفية منذ أسبوعين… دوري عالمي يستحق معلقين مميزين”.

ويملك مدحت شلبي تاريخاً حافلاً على مستوى التعليق الرياضي، فقد عمل في قنوات رياضية كثيرة أخرها قناة “أون تايم سبورتس”.

من هو مدحت شلبي؟

يعد المذيع والمعلق الرياضي المصري ولاعب كرة القدم السابق مدحت شلبي أحد أشهر المعلقين الرياضيين في العالم العربي، التحق بكلية الشرطة وتخرج منها وعمل ظابطاً وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب مساعد رئيس قطاع الأحوال المدنية ثم تقاعد من الشرطة برتبة لواء.

بدأ مدحت شلبي حياته كلاعب في نادي الشرطة ثم التحق بنادي الشمس ثم تولى تدريب النادي بعد رحيل مدربه، وتمكن من الصعود بالنادي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأولى، كما وصل بالفريق إلى قبل نهائي كأس مصر قبل الخروج أمام الإسماعيلي بركلات الترجيح.

عمل مدحت شلبي في الإعلام وقدم في تسعينيات القرن الماضي برنامج سباق القمة ثم برنامج ضحك ولعب وجد، ثم تفرغ للعمل في مجال الإعلام الرياضي وقدم عديد من البرامج الرياضية التلفزيونية وأشتهر أيضاً بكونه معلق للعديد من مباريات كرة القدم، كما شغل منصب المدير الإعلامي باتحاد الكرة ومتحدثاً رسمياً له وشغل هذا المنصب لمدة 10 سنوات.

استقطاب نجوم العالم

استطاعت الأندية السعودية إبرام عديد من الصفقات العالمية هذا الصيف أبرزهم رونالدو وبنزيما وفابينيو ومحرز وماني ونيمار.

ويستهدف القائمين على كرة القدم في السعودية جعل دور روشن من أقوى وأبرز الدوريات في العالم.